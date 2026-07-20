Messi: Bol je duboka, ova će rana teško zacijeliti

Argentinski kapetan Lionel Messi prekinuo je šutnju nakon poraza od Španjolske u finalu Svjetskog prvenstva, poručivši kako će "trebati neko vrijeme da ova rana zacijeli."

Nakon poraza od Španjolske, Lionel Messi je prekinuo šutnju objavom na svom Instagram računu. Iako je izbjegavao spomenuti je li to bila njegova posljednja utakmica za Argentinu, kapetan je istaknuo trud momčadi tijekom cijelog turnira.

“Bol je vrlo duboka i ova će rana teško zacijeliti,” objavio je Messi na svom Instagram računu.

“Ali također cijenim sve dobro… Utakmice koje smo preokrenuli, dajući sve od sebe, što će zauvijek ostati u našim sjećanjima, podršku cijele zemlje koja nas je, zajedno s napornim radom i trudom ove skupine, dovela do toga da ponovno budemo među najboljima na svijetu,” dodao je.

Messi se još jednom zahvalio navijačima.

“Danas je teško u potpunosti cijeniti ono što smo postigli, ali ova je momčad stigla do dva uzastopna finala Svjetskog prvenstva. Hvala vam od srca na svakom pozdravu i svakoj poruci. Još jednom smo se uspjeli ujediniti kao zemlja i biti zajedno, dijeleći golem ponos što smo Argentinci,” napisao je bivši igrač Barcelone, koji je čestitao Španjolskoj na naslovu.

Messi se nije vratio u domovinu nakon završetka Svjetskog prvenstva, već je odmah otputovao u Miami, grad u kojem živi otkako je započeo svoju MLS karijeru. Kapetan “Gauča” trebao bi koncem tjedna otputovati u Rosario kako bi se ponovno sastao sa svojom obitelji i uživao u nekoliko dana mira i tišine prije povratka u Sjedinjene Države i ponovnog pridruživanja Inter Miamiju.

Messi nakon poraza nije davao nikakve izjave i izbjegavao je bilo kakvo javno spominjanje svoje budućnosti, a očekuje se da će u nadolazećim tjednima razgovarati s izbornikom Lionelom Scalonijem prije nego što donese konačnu odluku o tome hoće li nastaviti nositi dres Albicelestea u sljedećem ciklusu.

Osim Lea Messija, čak devet igrača, odlučilo je krenuti različitim putovima i ne vratiti se u zemlju. Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Julian Alvarez, Giuliano Simeone, Geronimo Rulli, Nico Paz, Nahuel Molina i Lautaro Martínez također se nisu ukrcali u avion za Buenos Aires.

Zasad nije potvrđen nikakav poseban doček, mjesto susreta s navijačima ili drugi detalji, tako da se itinerar nakon dolaska u Argentinu još uvijek finalizira. Prema pisanju argentinskih medija, vlada je odlučila “ograničiti doček argentinske reprezentacije na formalnu ceremoniju u Ezeizi, a masovna proslava je isključena.