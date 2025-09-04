Gattuso ostao bez napadača za utakmice na kojima će debitirati kao izbornik Italije

Podijeli :

xLisaxGuglielmi IPAxSportx xipa-agency.netx via Guliver

Napadač Atalante Gianluca Scamacca propustit će kvalifikacijske utakmice Italije za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Estonije u petak i Izraela u ponedjeljak, objavio je u četvrtak Talijanski nogometni savez (FIGC).

“Ovog četvrtka ujutro Gianluca Scamacca napustio je trening kamp: napadač se nije u potpunosti oporavio od problema s mišićima koje je već imao po dolasku”, objasnio je FIGC u priopćenju.

Scamacca, koji je do sada za talijansku reprezentaciju odigrao 20 utakmica i zabio jedan gol, propustio je cijelu sezonu 2024./25. zbog ozljede koljena. Po povratku u Serie A zabio je u prvoj ligaškoj utakmici Atalante, remiju 1-1 s Romom.

Novi talijanski izbornik Gennaro Gattuso nije imenovao novog napadača kako bi nadoknadio njegovu odsutnost.

Italija, koja u petak u Bergamu igra protiv Estonije, a onda protiv Izraela u ponedjeljak u Debrecenu, treća je u skupini I s tri boda, devet bodova iza Norveške, koja ima dvije utakmice više.

Azzurri su ugrozili svoje šanse za izravnu kvalifikaciju za sljedeće Svjetsko prvenstvo porazom od 0-3 u Oslu, što je dovelo do toga da je Luciano Spalletti smijenjen nakon druge kvalifikacijske utakmice u kojoj su pobijedili s 2-0 Moldaviju, a sredinom lipnja ga je na mjestu izbornika zamijenio Gattuso.

