Prpić: Nikad neću zaboraviti Gattusu što je učinio za mene, trebao je imati hrabrosti

Mladi hrvatski branič već je upisao prve minute u portugalskom prvenstvu pod vodstvom trenera Francesca Fariolija, nastupivši protiv Vitorije Guimaraes, Casa Pie i Sportinga.

O svojim prvim dojmovima i iskustvima u Portugalu govorio je u intervjuu za Sportske novosti, a dotaknuo se i Hajduka, ali i bivšeg trenera Gennara Gattusa:

“Porto je vrhunski klub. Prije nego što sam potpisao, znao sam da se radi o jednom od najvećih europskih klubova. Sad vidim da je to upravo tako kako sam zamišljao i očekivao. Možda sam dobio i više od zamišljenog i očekivanog. Da, ušao sam u igru na tri utakmice, odlično sam se prilagodio. Kad se radi o Portu, mogu samo kazati riječi hvale, sve je super”, rekao je u uvodu Prpić.

VIDEO / Prpić s klupe debitirao u slavlju Porta, pogledajte kako je suigrač reagirao na njegov ulazak Prpiću stiže konkurencija: Porto dovodi ljevonogog stopera iz Arsenala

Konkurencija na stoperskim pozicijama u Portu doista je impresivna. Prpić se ondje mora izboriti za mjesto uz igrače poput Jakuba Kiwiora, koji je stigao na posudbu iz Arsenala i vrijedi 28 milijuna eura prema Transfermarktu, zatim Nehuena Pereza čija je vrijednost procijenjena na 13 milijuna eura te Jana Bednareka koji vrijedi oko 9 milijuna eura.

“Znamo svi kako je u velikim europskim klubovima, kakva je konkurencija. To je sasvim normalno. Čak i bolje za mene. Navikao sam kad sam bio mlađi na konkurenciju. Malo ljudi zna da sam svojedobno u juniorima Hajduka bio četvrti stoper. Svojim igrama i svojim radom sam se izborio da dođem tu gdje sam sad. Također, kad sam bio u prvoj momčadi Hajduka, poslan sam na posudbu.

Takva žestoka konkurencija mi može biti samo veliki plus. Ona me gura da budem bolji, da treniram i radim više. To mi može samo pomoći. Mislim da ću se kroz određeno razdoblje uspjeti izboriti za svoje minute. Polako, tek sam došao, treba samo raditi, gledati kako biti bolji i kako napredovati.”

O Hajduku je rekao:

“Hajduk mora živjeti od prodaje igrača. Naravno da pratim Hajduk, a ovo što sam dosad vidio, uz Šarliju, koji je stariji i iskusniji, jako mi se sviđa Raci. Također, nikako se ne smiju zaboraviti mladi Mlačić i Skelin, koji su itekako spremni za sve izazove. Uz dodatak da će s trenerom Garcijom biti još bolji. Mlačić i Skelin su budućnost Hajdukove obrane.”

Komentirao je odnos s Gennarom Gattusom:

“Gattuso je veliki čovjek i trener za velike stvari. Sad je, eto, postao izbornik Italije. Gattuso mi je jako puno pomogao. Stao je iza mene kad su mi se dogodile neke pogreške, kad su na moj račun letjele kritike. Za njega imam samo riječi hvale. On je bio trener kod kojeg sam se profilirao u prvotimca.

Nazvao sam ga i čestitao mu kad je postao izbornik Italije. On je meni čestitao što sam otišao u Porto. Nakon što je sezona završila, sjeli smo i popričali. Rekao mi je da moram izabrati pravi klub, da tu ne smijem pogriješiti. Nikad mu neću zaboraviti što je učinio za mene. Vječno sam mu zahvalan što je stao iza mene. Trebao je imati hrabrosti za to napraviti.”

Zašto Hajduk nije bio prvak prošle sezone?

“To je nogomet, nekad dobiješ, nekad izgubiš, nekad ti da, nekad ti uzme. Bili smo do zadnjeg kola u borbi za titulu. Nekad ti se moraju poklopiti neke stvari. Mora Hajduk krenuti dalje, zaboraviti ono što se dogodilo prošle sezone. I naučiti neke stvari. Mislim da u Hajduku postoje ljudi koji su to uvidjeli, koji rade na tome da bude bolje. Ova će sezona biti još zanimljivija od prošle, bolja za Hajduk.”