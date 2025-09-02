Gattuso odradio prvi trening s reprezentacijom, čini se da su Talijani oduševljeni

Podijeli :

Gribaudi/ImagePhoto/Guliver Image

Gennaro Gattuso ovoga je ljeta, pomalo iznenađujuće nakon neuspjele epizode na klupi Hajduka, preuzeo jednu od najvećih trenerskih časti – kormilo talijanske reprezentacije. Riječ je o poslu koji su mnogi odbijali zbog težine situacije, no Rino je odlučio prihvatiti izazov i pokušati vratiti sjaj Azzurrima.

Italija je propustila dva svjetska prvenstva zaredom, a nove je kvalifikacije otvorila porazom od Norveške (0:3) i tek skromnom pobjedom protiv Moldavije (2:0). Gattuso je sada taj od kojeg se očekuje da podigne momčad i vrati ponos talijanskom nogometu. U ponedjeljak je u Covercianu odradio prvi trening s reprezentacijom, a dojmovi, sudeći prema talijanskim medijima i društvenim mrežama, vrlo su pozitivni.

“Gattuso je unio toliko potrebnu ‘grintu’ u ovu reprezentaciju”, komentirali su s IFTV-a, ističući njegovu strast i energiju, dok je Football Italia prenijela tri glavna zaključka s prvog treninga, također naglašavajući tu dimenziju borbenosti koja je momčadi očito nedostajala još od osvajanja Eura 2021.

🔨 Gattuso bringing some much-needed grinta back to the Italian National Team pic.twitter.com/WRioCVRAq2 — Italian Football TV (@IFTVofficial) September 2, 2025

Gattuso pritom testira dvije taktičke varijante – 4-2-3-1 i 4-3-3. Navijači Hajduka dobro se sjećaju njegovih ideja iz prošle sezone, čiji učinak možda najbolje pokazuje činjenica da su pod njegovim nasljednikom Gonzalom Garcíom igrači odjednom prodisali i zaigrali znatno rasterećenije.

Kako će izgledati nova Italija tek treba vidjeti. Gattuso debi ima kod kuće protiv Estonije, a potom ga čeka ogled s Izraelom.