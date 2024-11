Medić za SK o Borussiji: Dinamo tu može doći do svoje šanse i zabiti

Podijeli :

Drugi put ove sezone Dinamo će se u Ligi prvaka susresti s jednim bundesligaškim klubom. Nakon teškog poraza od Bayerna (9:2) u Munchenu, sada Plavima slijedi okršaj s Borussijom Dortmund na Maksimiru (srijeda, 21 sat).

U Bundesligi ove sezone Borussia baš i ne briljira. Momčad Nurija Sahina je u prvih 11 kola upisala četiri poraza. Borussia ipak ove sezone daleko bolje igra u Ligi prvaka i u Zagreb dolazi kao veliki favorit. Protiv Borussije je ove sezone igrao i hrvatski stoper Jakov Medić koji je trenutno došao iz Ajaxa na posudbu u Bochum.

Na Signal Iduna Parku je Borussia krajem rujna svladala Bochum 4:2. Medić je tada odigrao cijeli susret.

“Znamo što je Borussia i da su prošle sezone bili finalisti Lige prvaka. Ali ove sezone mislim da je situacija drugačija, došlo je do promjene trenera, a nekoliko igrača je otišlo. I čini se da se muče u Ligi prvaka, pogotovo u gostima. Club Brugge su pobijedili 3:0, ali mislim da rezultat ne prikazuje stvarnu sliku utakmice. Što se tiče sezone u Bundesligi, također nisu najbolji u gostima i dosta utakmica su izgubili. Mislim da Dinamo ima prednost jer igra kod kuće i… ali opet kažem, u jednoj utakmici sve je moguće. Imaju vrhunske igrače, pogotovo Guirassyja u napadu, koji je u dosta utakmica spasio Borussiju. Vidi se njegova kvaliteta jer je trenutno u vrhunskoj formi, to je pokazao i prošle sezone. Mislim da na njega treba obratiti posebnu pažnju”, rekao je Medić za Sport Klub.

Tri pobjede imaju u Ligi prvaka – Club Brugge (3:0), Celtic (7:1) i Sturm (1:0).

“Da, imaju tri pobjede, ali kažem protiv Bruggea su pobijedili 3:0, ali su golove zabili u kasnim minutama, zadnji gol u 90+ minuti. Dakle, imali su i sreće, a protiv Reala su vodili 2:0, a na kraju izgubili 5:2. Mislim da Borussia nije ista kao prošle sezone. Tako da, Dinamo sigurno ima veliku mogućnost uzeti bodove i vjerujem da hoće. To je to, otprilike, iz mog ugla i kako ja vidim situaciju.”

Osim Guirassyja kojeg svi spominju kao najveću opasnost, tu su i Jamie Bynoe Gittens, Maximilian Beier…

“Pa je, imaju dobre igrače. Beier trenutno igra dobro, ali mislim da nije sad neki ključni igrač. Znam ga još iz druge lige. Mislim da bi se više trebalo posvetiti Brandtu, Gittensu i Nmechi, koji je također vrhunski igrač i sviđa mi se. I isto je velika prednost što ne igra Adeyemi koji je dosta brz igrač i kojeg je stvarno teško uloviti. U igri dosta vrte loptu, nisu konkretni, tako je bilo protiv nas. Igraju drugačiju formaciju nego prošle sezone. Liga prvaka je ipak nešto posebno i svaka utakmica je u Ligi prvaka nova i sigurno da će oni dati sto posto i da će ići na pobjedu. Dinamo mora samo iskoristiti svoje šanse koje će sigurno dobiti. Nemaju brze stopere pa mislim da tu Dinamo može doći do svoje šanse i zabiti. Nadam se da će Dinamo pobijediti i želim im sreću.

Mislim da Dinamo u Ligi prvaka nekako drugačije igra i drugačije su fokusirani i sigurno je da se svi žele dokazivati, to su posebne utakmice. Pogotovo zato što hrvatska liga nema puno navijača i velikih stadiona. Tako da mislim da će sutra odigrati odličnu utakmicu, sigurno će biti pun stadion, a igrati protiv Borussije je lijep osjećaj”, otkrio je Medić o Borussiji.

Dinamo ima velikih problema s izostancima, a trener Nenad Bjelica ne može računati na četiri važna igrača – nema Josipa Mišića, Arijana Ademija, Brune Petkovića i Ivana Nevistića.

“Mislim da je to veliki hendikep, pogotovo Sučić koji drži taj teren s Mišićem i Ademijem u sredini. Mišić koji stvarno kreira i sviđa mi se kao igrač. Mislim da tu Dinamo može opet s Baturinom. Oscilacija Baturine? Pa dobro, to je normalno, mislim, znam kako je to, znam da nije lako uvijek držati vrhunsku formu, ali njegove kvalitete nisu upitne. Mislim da će sutra biti pod adrenalinom i u velikoj utakmici sigurno pokazati svoju kvalitetu. Nažalost, ne igraju Mišić i Ademi koji imaju iskustva u Ligi prvaka i ti su igrači vrlo bitni za Dinamo. Nevistić također neće igrati, ali tu je Zagorac. Mislim da će on braniti. Tako da, sigurno isto golman s velikim iskustvom. Ali opet kažem, tko god bude na terenu, svi moraju dati 100 posto, svi se moraju dokazati i boriti. Dinamo uvijek bira najbolje igrače, kako u prvih 11, tako i na klupi. Svi oni imaju svoju kvalitetu, svi oni imaju svoju vrijednost. Nadam se da će oni upotpuniti sve one koji neće igrati, i da se neće osjetiti velika razlika.”

Za kraj je zaključio:

“Svakako, Borussia je favorit i ima bolje igrače, naravno, ali to je samo jedna utakmica od 90 minuta. U nogometu nije uvijek presudan novac. Najvažnije je dati sto posto, igrati s srcem, pred našom publikom, našim navijačima. Igranje doma uvijek daje neku prednost. Mislim da se ne treba previše opterećivati s time. Svi oni igraju nogomet, svi treniraju i bore se za to. Treba vjerovati u svoje suigrače i nakon 90 minuta ćemo vidjeti tko je bio bolji.”