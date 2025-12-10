McKenna pred Betis: ‘Moramo posebno paziti na jednog igrača’

Podijeli :

xGonzalesxPhoto TobiasxJorgensenx via Guliver

Dinamo u četvrtak od 18.45 sati na Maksimiru igra utakmicu šestog kola Europa lige protiv Real Betisa.

Dinamo je protiv španjolskog kluba igrao šesnaestinu finala Konferencijske lige u sezoni 2023./2024. i prošao dalje nakon dvije utakmice, a sada će ga ponovno ugostiti na Maksimiru.

Plavi su nakon pet kola na 23. mjestu ligaške faze sa sedam bodova i imaju dva uzastopna poraza (Celta Vigo i Lille). Utakmicu je uz trenera Dinama najavio i stoper Scott McKenna.

“Očekujem tešku utakmicu, znam dobro koliko je španjolska liga teška. Zadnje dvije utakmice nisu bile dobre, nema bolje situacije za nešto bolje pred vlastitim navijačima”, rekao je McKenna.

Komentirao je činjenicu da je Dinamo primio sedam golova protiv Celte i Lillea.

“Na obje strane terena moramo biti bolji. Kad primite sedam golova u dvije utakmice, to ne može biti dobro. Vjerujem i da će naši napadači proraditi, zabiti neke nove, važne golove. Nismo igrali kako se od nas očekuje. U subotu smo pružili dobru igru, moramo nastaviti u takvom ritmu. I nizati bolje rezultate.”

Prošle sezone McKenna je igrao u španjolskoj ligi, ali nije igrao protiv Betisa.

“Propustio sam zbog ozljede obje utakmice protiv Betisa prošle sezone, ali dosta znamo o njima. Antony je njihov najbolji igrač, igrao je i za Manchester United, njega moramo dobro paziti.”

Na kraju se dotaknuo dosadašnjih rezultata Dinama u Europi.

“Dobro smo krenuli, uzeli odmah sedam bodova, ali onda smo dvaput razočarali. Ne znam koliko nam bodova treba za sljedeću fazu, pretpostavljam 11. Jedan remi i jedna pobjeda trebali bi nam biti dovoljni”, završio je McKenna.