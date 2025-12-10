Kovačević: Betis je još bolji od Celte! Hoxha je malo umoran, Bakrar je dobio udarac…

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Dinamo u četvrtak od 18.45 sati na Maksimiru igra utakmicu šestog kola Europa lige protiv Real Betisa.

Dinamo je protiv španjolskog kluba igrao šesnaestinu finala Konferencijske lige u sezoni 2023./2024. i prošao dalje nakon dvije utakmice, a sada će ga ponovno ugostiti na Maksimiru.

Plavi su nakon pet kola na 23. mjestu ligaške faze sa sedam bodova i imaju dva uzastopna poraza (Celta Vigo i Lille). Utakmicu je najavio trener Dinama, Mario Kovačević.

“Nakon ove dvije teške europske utakmice, po meni stiže najteži ispit u grupi. Betis ima najveću kvalitetu, ali mi u odnosu na te dvije utakmice moramo i možemo bolje. Trebaju nam bodovi ako želimo proći.

Svjesni smo da neće biti lagano, u prvenstvu su sada igre bolje. Varela i Živković preboljeli su gripu, bit će spremni. Ne možemo računati na one koji nisu prijavljeni. Bakrar je dobio neki udarac, vidjet ćemo kakvo je stanje s njim. Hoxha je malo umoran. Sve su nam važne utakmice, trebaju nam bodovi u Europi, HNL nam je uvijek najvažniji. Ali želimo i u Europi proći, sve su nam utakmice bitne.”

Komentirao je izjavu Bjelice da su mu odgovarala pretkola europskih natjecanja, dok ih Kovačević nije iskusio.

“Kolega Bjelica to je dobro objasnio, sve je rekao kako je. Ima i prednosti i mana. Prvih sedam-osam tjedana igrali smo jednu utakmicu tjedno, nismo mogli rotirati, s te strane nije bilo lagano. Dobro smo krenuli, pa ušli u krizu, sada smo opet u nekom dobrom tonu. Vidjet ćemo tko je energetski najjači, taj će početi sutra.”

Usporedba Betisa i Celte?

“Odmah poslije utakmice rekao sam kako vjerujem da smo nešto naučili. Znamo te španjolske momčadi, moramo biti čvršći. Betis je još bolji od Celte, moramo biti oprezni. I hrabri, a kad ste takvi, nešto vam se i vrati. Protiv Celte loše smo krenuli, to je odlučilo, kasnije smo se probudili.”

Fran Topić je prijavljen za Europa ligu.

“Drago mi je, na toj poziciji imamo problema. Ta desna strana bila nam je jača na početku sezone, sada nema ni Valinčića ni Lisice. Zbog tih problema Bakrara jako nam je bitno da on ima pravo nastupa. Pokazao je da na njega možemo računati, pa na njega najozbiljnije računamo sutra.”

Motivacija je tu.

“Ma za trenera su ovo s te motivacijske strane najlakše utakmice. Puno smo utakmica igrali u kratkom periodu, McKenna i Hoxha bili su još i u reprezentacijama. Oni iza sebe imaju devet utakmica u kratkom periodu.”

Komentirao je i činjenicu da je Dinamo napravio najmanje prekršaja u Europa ligi.

“Ne zabrinjava me to previše, ali svjesni smo da protiv takvih momčadi moramo biti agresivniji, pa će doći i ti faulovi. Nisam zadovoljan time. U HNL-u podigli smo tu razinu agresivnosti, radimo na tome i mora biti bolje. Nadam se već sutra. Imamo još tri utakmice, ali vjerujem, ako smo izvukli pouke, da možemo biti dobri, osvojiti bod ili bodove sutra.”