Mbappe se golom iz slobodnjaka izjednačio sa svojim idolom Cristianom Ronaldom

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Kylian Mbappe protiv Leganesa zabio je i prvi gol iz slobodnjaka u profesionalnoj karijeri.

Uz puno mučenja su nogometaši madridskog Reala pred svojim navijačima svladali Leganes 3:2 u dvoboju 29. kola španjolske La Lige.

Nakon inicijative u uvodnom dijelu susreta Real je poveo golom Mbappea iz jedanaesterca u 32. minuti. Ali, odmah nakon što su gosti krenuli s centra uspjeli su izjednačiti pogotkom Diega Garcije. Nije tu bio kraj šokovima za domaće navijače jer je u 41. minuti Dani Raba zabio novi gol za Leganes koji je odmor dočekao uz prednost 2:1.

Odmah na startu drugog dijela, nakon prilične zbrke pred gostujućim vratima, za 2:2 je pogodio Bellingham u 47. minuti, dok je u 76. Mbappe postigao svoj drugi pogodak na susretu. Zabio je iz slobodnog udarca za preokret i 3:2 Reala. Prijetio je Leganes do kraja, kao i Real u kontranapadima, no rezultat se do kraja više nije mijenjao.

POVEZANO VIDEO / Kamere uhvatile razgovor Modrića i Mbappea: Evo što je Luka rekao francuskom kapetanu

Ukupno je Mbappe u svojoj debitantskoj sezoni za Real zabio 33 gola, a isto je napravio i njegov idol Cristiano Ronaldo u svojoj cijeloj prvoj sezoni za Real Madrid.

Rekord pak drži Ivan Zamorano iz sezone 1992./1993. Umirovljeni čileanski napadač u Real je stigao 1992. godine u transferu iz Seville i u prvoj sezoni za klub sa Santiago Bernabeua postigao je 37 golova. Mbappe je dostigao Ronalda iz sezone 2009./10., ali i Ruuda van Nistelrooya iz sezone 2006./07. u svojoj 45. utakmici za Real. Ronaldo je do 33 gola u debitantskoj sezoni za Real stigao u 35 utakmica, a Van Nistelrooy u 47.

Real Madrid ima za odigrati još devet utakmica La Lige, kao i ispiti u Ligi prvaka, Kupu kralja te na Svjetskom klupskom prvenstvu tako da Kylian ima još šanse ‘podebljati’ ovaj rekord.