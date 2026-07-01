“Mali Portugal”: Gledao sam Eusebija za 25 centi, Ronaldo je najveći, ali sada smo njegov taoc

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Matri Imagess Rupak De Chowdh

Prema posljednjim podacima više od 400.000 Kanađana ima portugalsko podrijetlo, a mnogi od njih žive u području Velikog Toronta. U zapadnom dijelu grada nalazi se i "Mali Portugal".

Dvoboj Hrvatske i Portugala s posebnom pažnjom pratit će se u “Malom Portugalu”, živahnom kvartu smještenom zapadno od centra Toronta.

Prema posljednjim podacima više od 400.000 Kanađana ima portugalsko podrijetlo, a mnogi od njih žive u području Velikog Toronta. U zapadnom dijelu grada nalazi se i “Mali Portugal”.

Portugalski imigranti naselili su ovo područje početkom 1950-ih i zadržali su snažnu prisutnost. Ovo područje, popularno među stanovnicima Toronta, poznato je po izvrsnim vintage trgovinama, koktel barovima, izvrsnim lokalnim restoranima, ali i muralima.

“Žila kucavica” “Little Portugala” je ulica Dundas. Prošetate li kvartom, odmah ćete uočiti istaknute portugalske zastave, dvojezične natpise na trgovinama i bankama te živopisne murale. Portugalski i brazilski restorani, trgovine i kafići razasuti su po susjedstvu.

Jedna od najpoznatijih znamenitosti je veliki plavi keramički pijetao, Galo de Barcelos, koji je gradu Torontu poklonila portugalska općina Barcelos kao simbol sreće, poštenja, ljubavi prema životu i predstavlja nove početke, ponos, nadu, optimizam.

Murali na zidovima često pričaju priču o povijesti kvarta, poput poznatog umjetničkog djela na ulici Dundas koje odaje počast Portugalkama koje su 1970-ih radile kao čistačice u Torontu i pokrenule radnički pokret.

Mural je rad cijenjenog međunarodnog umjetnika Alexandrea Farta, inspiriran je gospođom Idalinom Azevedo, koja je 1974. pokrenula štrajk u TD Towersu, koji je doveo do promjena u zapošljavanju čistačica. Za čistačice imigrantice, ovo je bilo veliko postignuće i važan događaj u povijesti radništva Toronta.

Ističe se i mural najboljem portugalskom nogometašu Cristianu Ronaldu koj ise nalazi na vratima jednog staračkog doma. Nije ga bilo teško pronaći. Svi u kvartu znaju gdje se nalazi.

“Nadamo se da će ga jednom posjetiti i sam Ronaldo. Bilo bi super kada bi se potpisao na njega,” kaže nam skupina mladića koja se fotografirala uz njega. Za njih nema dvojbe tko će pobijediti. Ne samo u 2. srpnja.

“Portugal će biti svjetski prvak, Ronaldo je zaslužio otići u mirovinu kao svjetski prvak,” kaže nam 20-godišnji Noah.

Samo nekoliko stotina metara dalje, raspoloženje nije bilo toliko optimistično. Francisco, Miguel i Jose, tri vremešna gospodina, sjedila su na zidiću na ulazu u kvart.

“Ovo je naše mjesto, nalazimo se skoro svake večeri i razgovaramo. Utakmica ? Naravno da ćemo gledati, nadam se da će Portugal pobijediti, no bit će teško. Dvije od tri utakmice u skupini su odigrali očajno. Hrvatska je sjajna, igrate sa srcem, to nedostaje našim igračima,” kazao je 65-godišnji Francisco.

Za njega nema sumnje tko je najbolji portugalski nogometaš svih vremena.

“Ronaldo je čudo, no treba znati kada je dosta. Hvala mu za sve što je učinio, no reprezentacija je postala njegov taoc,” dodao je. Posebno cijeni, još jednog Portugalca.

“Imao sam priliku gledati Eusebija dok je igrao za Toronto Croatiju, ulaznica je koštala 25 centi. Jeste vidjeli po koliko se prodaju ulaznice danas. Nekoliko tisuća dolara, to je suludo,” dodao je.

Podsjetimo, “Crna pantera” je igrao za Toronto Metros-Croatia i tada oredvodioekipu naslova pobjednika Sjeverno-američke profesionalne lige, tzv. Soccer Bowla. Uz Eusebija je igralo i nekoliko hrvatskih nogometaša (Ivan Lukačević, Ivan Grnja, Filip Blašković…)

“Znam da je u sastavu bilo nekoliko odličnih Hrvata, no davno je to bilo. ” dodao je. No, jednog hrvatskog igrača posebno hvali.

“Modrić je nevjerojatan, žao mi je što nije Portugalac, ha, ha. Bit će zanimljivo, jedan će se sutra oprosti,” dodao je.

Do njega je u majci lisabonskog Sportinga sjedio Miguel. Više od 40 godina je u Torontu.

“Preda se kvart zove Mali Portugal, sve nas je manje. Mladi odlaze u potrazi za srećom, ostajemo mi stari. Kvart je postao kao “ruska salata”, ljudi se doseljavaju sa svih strana svijeta.”

“Mali Portugal trenutačno u Torontu predstavlja mjesto raznolikosti i multikulturalizma. Nije kao što je bio u prošlosti, ali savršeno utjelovljuje duh ove zemlje,” rekao je.

Malo zapadnije, Sports Bar je glavno mjesto za portugalske navijače. Sve je spremno za hrvatsko – portugalski ogled.

“Igramo loše, ali moramo vjerovati. Imamo sjajnu ekipu, vrijeme je da ekipa proigra,” poručio je Gordon.