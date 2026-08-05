Drugoligaš šokiraš PSG, Arsenal razočarao u Dublinu

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Guti via Guliver Images

Diljem Europe u tijeku su pripreme za početak nove nogometne sezone. Iste večeri u akciji su bili finalisti prošle sezone Lige prvaka i nisu se dobro proveli.

Još uvijek u “šarenim” sastavima s obzirom na izostanke važnih igrača nakon Svjetskog prvenstva, aktualni prvak Europe PSG i finalist Arsenal poraženi su od suparnika iz Španjolske.

PSG je u gostima kod Mallorce izgubio čak 3:0. Strijelci su bili Luvumbo (21.), Virgili (40.) i Raillo (51.). Mallorca je inače ispala iz La Lige te će ove sezone igrati u Segundi.

Betis, koji je zahvaljujući petom mjestu izborio izravno mjesto u Ligi prvaka, pokazao je snagu porazivši Arsenal u Dublinu 3:1. Riquelme (9.) i Dossa (26.) šokirali su Topnike, domaćin je uzvratio preko Hincapiea (32.), a pred odlazak na odmor zabio je Fornals (43.) za 3:1. U drugom dijelu bilo je obostrano puno zamjena, ali golova više nije bilo.

Arsenal sada čeka Emirates Cup protiv Borussije Dortmund 9. kolovoza pa ogled s Comom 12. kolovoza i onda Community Shield 16. kolovoza protiv Manchester Cityja.

PSG pak 8. kolovoza igra protiv Manchester Uniteda, a 12. kolovoza čeka ga europski Superkup protiv Aston Ville u Salzburgu.