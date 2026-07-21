Predsjednik La Lige: ‘FIFA je režirala farsu pa skandal gurnula pod tepih’

Predsjednik španjolske nogometne La Lige Javier Tebas oštro je kritizirao Međunarodnu nogometnu federaciju (FIFA) zbog načina organizacije Svjetskog prvenstva, optuživši njene čelne ljude da odluke donose u vlastitom interesu, a ne u interesu nogometa.

Po povratku iz New Yorka, gdje je pratio završnicu Svjetskog prvenstva na kojem je Španjolska osvojila naslov, Tebas je u razgovoru za talijansku “La Gazzettu dello Sport” ustvrdio da su brojne odluke FIFA-e tijekom turnira bile motivirane komercijalnim razlozima.

“FIFA organizira stvari kako njoj odgovara, zbog vlastitih interesa, a ne zbog nogometa. Pauze za hidraciju bile su farsa. U La Ligi ih imamo samo kada su temperature doista visoke. Na stadionima u Dallasu, Los Angelesu i Atlanti radili su klima-uređaji i morao sam odjenuti vestu. To je bila reklamna pauza”, rekao je Tebas.

Posebno je kritizirao slučaj američkog reprezentativca Folarina Baloguna, ocijenivši ga “iznimno ozbiljnim”.

“Imali su sreće što je Belgija izbacila SAD, jer bi u suprotnom nastao skandal koji je Giannija Infantina mogao stajati dužnosti. Ovako je cijeli slučaj gurnut pod tepih, a to je samo vrh sante leda”, izjavio je predsjednik La Lige.

Tebas smatra da FIFA zanemaruje interese nacionalnih prvenstava te je ponovno upozorio na preopterećenost nogometnog kalendara.

“Godinama upozoravamo na problem kalendara, a sada žele organizirati Svjetsko prvenstvo sa 64 reprezentacije. To nema nikakvog smisla. Nogometna industrija nije samo Svjetsko prvenstvo. Nacionalna natjecanja održavaju ovaj sport na životu, a FIFA ih ugrožava zbog natjecanja koje traje četrdesetak dana i u kojem sudjeluje tek manji broj igrača”, rekao je.

Predsjednik La Lige ustvrdio je i da unutar međunarodnog nogometa postoji sustav koji omogućuje takav način upravljanja.

“Postoje aktivni sudionici koji podupiru ovakve odluke i pasivni koji šute. Kritiziraju sustav u privatnim razgovorima, ali ne čine ništa da ga promijene”, kazao je.

Na kraju je Tebas izravno pozvao predsjednika FIFA-e Giannija Infantina da napusti dužnost.

“Infantino bi trebao otići, došlo je njegovo vrijeme. No, ima potporu sustava i nacionalnih saveza. Nitko se ne želi kandidirati protiv njega jer zna da će izgubiti. Mnogi se ne slažu s onim što radi, ali šute. Ne znam što je gore – šutnja ili suučesništvo, jer svi vide kakvu štetu trpi nogomet”, poručio je Tebas.