Marseille novom prvoligašu zabio pet komada za prvu pobjedu sezone

Podijeli :

ValentinaClaret Panoramic via Guliver

U susretu 2. kola francuskog nogometnog prvenstva Marseille je pobijedio novog prvoligaša FC Paris s 5-2.

OM je poveo 2-0, gosti su se vratili, ali je Marseille u posljednjih 15 minuta prelomio utakmicu.

Domaćin je poveo u 18. minuti golom Masona Greenwooda iz kaznenog udarca, a šest minuta kasnije je Pierre-Emerick Aubameyang je povećao na 2-0. No Paris FC je u nastavku susreta izjednačio golovima Ilana Kebbala (28) i Mosesa Simon (58).

Nekadašnji golman PSG-a potpisao za Paris ‘Zločesti dečko francuskog nogometa’ potukao se sa suigračem, klub ih stavio na transfer listu!

Aubameyang je u 73. minuti vratio prednost na stranu OM, a do kraja utakmice Pierre-Emile Hojbjerg (81) i Robin Vaz (90+6) su potvrdili pobjedu Marseillea.

Slavlje domaćina je moglo biti i uvjerljivije, ali Greenwood u 85. minuti nije iskoristio kazneni udarac, pucao je pored gola.

Za Marseille je ovo bila prva pobjeda sezone, a za Paris drugi poraz.