Lille uoči Dinama preokretom do pobjede, dva pogotka Girouda

(AP Photo/Darko Vojinovic)

Momčad Lillea, koja će u četvrtak u Europskoj ligi ugostiti Dinamo, pred svojim je navijačima pobijedila Paris FC s 4-2 u posljednjoj utakmici 13. kola francuskog nogometnog prvenstva.

Momčad koju vodi Bruno Genesio je bila nadmoćna tijekom cijelog dvoboja, iako su gosti poveli u 11. minuti golom Willema Geubbelsa. Do poluvremena je 39-godišnji veteran Olivier Giroud uspio izjednačiti u 40. minuti, a onda je u 77. minuti donio prednost Lilleu iskoristivši kazneni udarac, prvi od dva koji je dosuđen za domaću momčad. Samo tri minute poslije Aissa Mandi je povećao prednost Lillea na 3-1.

Paris se ponovno približio na gol zaostatka u 84. minuti, a strijelac je bio Lohann Doucet.

U četvrtoj minuti sučevog dodatka Norvežanin Marius Broholm je iz drugog kaznenog udarca za Lille postavio konačnih 4-2.

Lilleu je to bila šesta prvenstvena pobjeda u ovoj sezoni, koja ga je dovela na čevrto mjesto na ljestvici s 23 boda. Vodeći PSG ima 30 bodova, dva više od drugoplasiranog Marseillea i trećeplasiranog Lensa. Paris je s 14 bodova ostao na 12. poziciji.