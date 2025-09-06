Enrique pao s bicikla i mora na operaciju

Podijeli :

Ben Branco by Guliver

Trener europskog nogometnog prvaka Paris SG-a, 54-godišnji Luis Enrique slomio je ključnu kost prilikom pada s bicikla u petak te će morati na operaciju, objavio je klub.

Nakon pada španjolski je stručnjak prevezen u bolnicu kolima hitne pomoći, no zasad još nije poznato koliko dugo neće biti u stanju voditi momčad.

Inače, Luis Enrique je poznat kao strastveni biciklist te vrlo često trenira upravo vozeći se pariškom okolicom.

Luis Enrique na klupu PSG-a stigao je prije dvije godine te je u tom razdoblju osvojio po dva naslova prvaka Francuske i pobjednika Francuskog kupa, dok je prije tri mjeseca Parižanima osigurao i prvi naslov europskog prvaka.