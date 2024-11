Ladić: Portugal je impresivan, ali navijači na Poljudu će biti naš 12. igrač

Podijeli :

Newspix.pl via Guliver

Vatreni od 20:45 na Poljudu dočekuju Portugal u susretu posljednjeg kola elitnog ranga Lige nacija.

Hrvatskoj bi slavlje ili remi u Splitu donijeli siguran prolaz, dok će u slučaju poraza ishod ovisiti o rezultatu utakmice Poljske i Škotske.

Susret je za HTV najavio pomoćnik izbornika Dražen Ladić.

“Bez obzira na nedobar rezultat u Glasgowu, atmosfera je dobra. Igrači su svjesni da smo dobro odradili utakmicu iako smo izgubili. Kontrola igre je bila na zavidnom nivou i vjerujem da smo to sutra u stanju ponoviti i imati bolji rezultat.

Pokazali smo u zadnje vrijeme da smo u stanju igrati i s četvoricom i s trojicom u zadnjoj liniji, što je kapital, jer to do prije dvije-tri godine nismo bili u stanju. Bez obzira na formaciju, vjerujem da ćemo se uspjeti nametnuti kroz pas, što neće biti lako, jer su i oni poznati kao momčad koja dobro kontrolira loptu. No s tri stopera u sredini vjerojatno ćemo imati prednost po bokovima”, rekao je te se posebno osvrnuo na formu vratara:

“Prije te utakmice u Glasgowu bilo je pitanja tko bi trebao biti na golu umjesto Livakovića. Rekao sam da nema straha, svi vratari su nam u dobroj formi i dobri su golmani.”

Ladić je komentirao i protivnika te atmosferu kakvu očekuje na Poljudu:

“Portugal igra impresivan nogomet. Nema puno nabijanja, igraju kroz pas, imaju niz kvalitetnih pojedinaca. Često se dogodi da su igrači iz drugog plana motiviraniji i bolji od standardnih.

Ovdje u Splitu se ne treba bojati za dobru atmosferu, svaka utakmica reprezentacije veliki je gušt. Ovakvo navijanje je predivno i to nosi igrače i bit će naš 12. igrač.”