Predsjednik Barcelone o Haalandu: ‘Ništa nije nemoguće’

Podijeli :

AP Photo/Dave Thompson via Guliver

Joan Laporta, predsjednik Barcelone dao je intervju za TV3 u kojem je govorio o svemu što se događalo u ovoj sezoni. Dotaknuo se zarade u godini naglasivši kako će uspjeti zadovoljiti financijski fair-play, ugovora Yamalu te mogućim budućim transferima gdje je posebno upitan o norveškoj zvijezdi Erlingu Brautu Haalandu.

“Zaradit ćemo 950 milijuna eura, to je skoro milijarda eura. Uvjeren sam da ćemo tako biti unutar pravila financijskog fair-playa što se tiče budžeta za plaće i transfere. Ovo ljeto bit će promjena u našoj momčadi. Pojačat ćemo se jer će to napraviti i naši rivali nakon što su vidjeli da imamo najbolju ekipu.”

Laporta je prvo najavio nove ugovore za važne karike u ekipi.

“Najprije ćemo obnoviti ugovore svim igračima s kojima želimo i onda krećemo na dovođenje pojačanja. Sve smo dogovorili s Lamineom Yamalom, on je već prihvatio naš prijedlog. Čekamo samo 13. srpnja, kad on navršava 18 godina, kako bi mogao potpisati. Pregovori s Iñigom Martínezom i Raphinhom su u završnoj fazi. Raphinha će ostati jer je želja za to obostrana. On se osjeća jako povezanim s našim projektom. Szczesnyja smo doveli zbog njegova iskustva, a sad smo mu ponudili novi ugovor. Nadamo se da će ostati.”

Za kraj se dotaknuo i planova u kojima više ne traže zvijezdu Bilbaa, a za Haalanda je otkrio kako uvijek postoji šansa.

“Prošlog ljeta htjeli smo dovesti Nica Williamsa, ali sada pratimo druge igrače. Erling Haaland? Ništa u životu nije nemoguće, ali sada ne mislimo o njemu jer je nedavno produljio sa Cityjem.”