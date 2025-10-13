Bara: Najluđe je što je Girona pitala za cijenu Livakovića, a ne daju mu braniti

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Dominik Livaković, prvi vratar hrvatske reprezentacije, ovog je ljeta u zadnjim satima prijelaznog roka napustio Fenerbahče i otišao na posudbu u Gironu.

Iako se činilo da time čini korak naprijed u karijeri, nakon gotovo šest tjedana u Španjolskoj još nije upisao nastup. Njegov konkurent Paulo Gazzaniga u dobroj je formi, a Livakovićev izostanak s terena već izaziva sumnje u njegov status u reprezentaciji. Situacija je iznenadila i menadžera Andyja Baru, koji je sudjelovao u realizaciji transfera.

VIDEO / Livaković s dvije sjajne reakcije spasio Hrvatsku u Češkoj

“Osobno sam zvao klub i trenera, inzistirali su na njemu, a Livaković se odrekao velike zarade da bi branio i ostao u formi za reprezentaciju. Smatrao sam da je odluka ispravna i čestitao mu”, rekao je Bara u Podcast Inkubatoru.

“A onda odjednom – ništa.Mislio sam, prvu utakmicu neće braniti jer je tek došao, ali kad su izgubili 0:4 i opet ga nisu stavili, doslovno sam se smrznuo. Najluđe je što su čak pitali za cijenu da ga kupe, a ne daju mu braniti”, dodao je.

Unatoč problemima u klubu, izbornik Zlatko Dalić zadržao je povjerenje u Livakovića te mu dao mjesto među vratnicama u remiju protiv Češke, dok je u pobjedi nad Gibraltarom branio Dominik Kotarski.