Kustošija dovela veznjaka iz Athletic Bilbaa

Junior Bita, veznjak Athletic Bilbaa, uskoro će postati novi član trećeligaša Kustošije. Mladi Španjolac, koji posjeduje i državljanstvo Ekvatorijalne Gvineje, dolazi u hrvatski klub posredstvom agencije Andyja Bare, koja se brine o njegovoj karijeri.

Bita je dosad igrao za B momčad Athletica, ali je veći dio prošle sezone bio izvan terena zbog oporavka od teške ozljede, puknuća prednjeg križnog ligamenta. S Kustošijom će potpisati ugovor na tri godine, dok će se Athletic i hrvatski klub naknadno dogovoriti oko podjele eventualne zarade od budućeg transfera.

Ugovor uključuje i klauzulu o pravu prvokupa za Athletic, što znači da će svi potencijalni kupci u budućnosti morati pregovarati s baskijskim klubom. Osim toga, navodno će Bita imati otkupnu klauzulu u visini od čak 60 milijuna eura.