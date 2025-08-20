Kustošija prodala igrača za šest milijuna dolara

NK Kustošija je po dolasku Andyja Bare počela s velikim izlaznim transferima. Posebno poznat je odlazak Mikayila Fayea u Barcelonu za milijun i 500 tisuća eura. Sada je taj transfer nadmašio Rodolfo Aloko.
Beninski nogometaš će, prema Fabriziju Romanu, ubrzo prijeći u američki Charlotte FC za koji igra i Kristijan Kahlina.
Kako javlja talijanski novinar, Kustošija i Charlotte su dogovorili transfer koji bi mogao doseći i do šest milijuna dolara. 18-godišnjaka se povezivalo s Brightonom i Lyonom, ali na kraju odlazi u MLS.
Aloko je prošle sezone nastupio 15 puta te je zabio četiri pogotka za zagrebački klub.
