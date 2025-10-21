Kovačeva Borussia zabila četiri gola hrvatskom reprezentativnom vrataru

Podijeli :

U trećem kolu Lige prvaka odigran je "hrvatski derbi". Dominik Kotarski, vratar Kopenhagena, ugostio je Borussiu Dortmund koju vodi hrvatski trener Niko Kovač. Do pobjede je u tom susretu došla njemačka momčad koja je na kraju slavila s 4:2.

U 20. minuti pao je prvi pogodak. Njega je zabio Felix Nmecha da bi 13 minuta kasnije autogol zabio Waldemar Anton. Ipak, Borussia nije pokleknula te je u 61. minuti Ramy Bensebaini zabio iz kaznenog udarca za 2:1.

Treći gol bio je djelo Nmeche, a za 4:1 je pogodio Fabio Silva. Do kraja susreta Kopenhagen je uspio smanjiti zaostatak golom Viktora Dadassona, 17-godišnjeg Islanđanina. Bio je to i posljednji gol na utakmici te je Kovačeva Borussia slavila s 4:2.

Njegova momčad je i dalje bez poraza te je sa sedam bodova trenutačno četvrta u Ligi prvaka. Kopenhagen za koji je cijelu utakmicu branio Dominik Kotarski ima samo jedan bod. Njega su osvojili u prvom kolu na domaćem terenu protiv Bayera iz Leverkusena.