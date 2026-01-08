Kovač o novoj Borussiji i nasljeđu Kloppa: Znate kakav je mentalitet ljudi ovdje…

Bundesliga 8. sij 202613:33 0 komentara
Bahho Kara via Guliver

Niko Kovač dao je veliki intervju za ugledni The Athletic gdje je govorio o tome kakav nogomet želi u Borussiji Dortmund.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Bundesliga