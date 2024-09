Kompany ima za čim žaliti, Alonso zahvalan što je momčad izvukla bod

Podijeli :

Još se sliježu dojmovi nakon trenutno najvećeg derbija u njemačkom nogometu. Rezultat između Bayerna i Bayer Leverkusena u Münchenu je završio 1:1, a trener objašnjava da domaća ekipa ima za čim žaliti.

U šutevima na gol bilo je 18-3, u posjedu 70-30, a u dodavanjima 714-322. Samo jedna statistička kategorija nije odražavala Bayernovu nadmoć, ona najvažnija – golovi. Unatoč tome, navijači Bavaraca i te kako mogu biti zadovoljni onim što njihova momčad pruža pod vodstvom Vincenta Kompanyja.

“Ovo je prekrasna utakmica koju svi volimo i u nogometu ponekad… Čak i ako imaš šanse i dominiraš, ponekad ti rezultat ne ide na ruku. Ali bila je to dobra utakmica. Mislio sam da je to sjajan spoj. Bilo je jako intenzivno, ali mislim da smo u ovoj utakmici napravili ono što smo morali. A rezultat? To je nogomet”, rekao je Kompany.

Nakon nekoliko obrambenih problema na početku sezone, Bayerov trener Xavi Alonso odlučio se za suzdržaniji pristup i to se na kraju, uz malo sreće, isplatilo.

“Imali smo loptu daleko od gola, a oni su bili sjajni u presingu. Ubili bismo se od presice, bilo nam je stvarno teško. Mnoge duele ili situacije jedan na jedan nismo mogli kontrolirati. Da, imali smo sreće što smo osvojili bod,” kaže Alonso.