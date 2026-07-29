Kek uoči uzvrata u Sjevernoj Irskoj: ‘Minimalna prednost nas tjera da budemo još bolji’

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HNK Rijeka

Rijeka u četvrtak od 19 sati i 30 minuta u Sjevernoj Irskoj lovi prolazak u treće pretkolo Konferencijske lige. U prvom susretu protiv Derry Cityja na Rujevici su slavili s minimalnih 1:0 pa oprez postoji uoči uzvrata. Važnu europsku utakmicu najavio je trener Rijeke Matjaž Kek.

“Minimalna prednost nam tjera da budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici jer su igrači Derry Cityja protiv Bugara, ali i protiv nas pokazali da je riječ o ozbiljnoj ekipi, taktički discipliniranoj koja ima svoj način igranja i kući su puno opasniji”, započeo je trener Rijeke Matjaž Kek.

Očekujete li drugačiji pristup Derryja?

“Ne puno. Ovisno o tome koliko ćemo im mi dozvoliti. Izuzetno je bitno da s gardom pokažemo karakter. Ta utakmica je, uz sve ostalo, utakmica karaktera, a ja vjerujem u igrače da će sve to pokazati.”

U prvom susretu nedostajalo je malo završnice, kako vam se sada čini ekipa na treningu?

“Imamo dosta mladih igrača koji su u Europi još uvijek nepoznanica. Na kraju krajeva govorim im o privilegiji igranja europskih utakmica. Jasno je da sjevernoirski nogomet, posebno Derry City, pokazuje karakter i hrabrost čak u nekim momentima i pozitivni bezobrazluk. Mi na to moramo odgovoriti, uz to kvalitetno odigrati kad imamo loptu i onda neće biti problema. Međutim, još jednom, 1:0 je prednost, ali nam ne dozvoljava nikakvo opuštanje.”

Koliko je važan psihološki aspekt u ovakvoj utakmici?

“Bitan je koliko i taktika. To je sastavni dio igre. Mislim da smo fizički dobro spremni iako nam je ovo uvod u sezonu. Utakmica protiv Derryja je pokazala da im možemo na tom planu parirati. Što se tiče ostalog, ako se nećeš motivirati, ako nećeš biti mentalno na nivou u ovakvoj utakmici, onda smo u problemu. Vjerujem u ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh, a vjerujem i u starije igrače koji imaju nekoliko desetaka utakmica u Europi.”

Što pamtite iz utakmice s Derryjem kao igrač?

“Pamtim rezultat i pamtim sjevernoirsku odlučnost, njihov karakter. Mi smo već imali prednost iz Maribora, a oni su od prve do posljednje minute išli kao da je rezultat 0:0. Takvi su i danas i zato ih jako poštujem. Pokazali su i na Rujevici da su ozbiljna ekipa.”