Bivši HNL-ovci odveli kosovski klub do trećeg pretkola Konferencijske lige

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xAlbertoxGardinx AGardin_20251218_Foot_Conf_Rayo_Dri_0508 via Guliver Image

Luda večer europskog nogometa viđena je i na stadionima koji se ne zovu Maksimir. Jedna takva luda utakmica odigrana je na Kosovu gdje su igrali Drita i malteška Floriana. Prvi susret završio je 1:1 na Malti da bi u drugom Floriana vodila sve do 88. minute. Tada se ukazao bivši HNL-ovac Jorgo Pellumbi golom za 1:1, a u produžecima je drugi bivši HNL-ovac Arb Manaj sudjelovao u preokretu.

Floriana je u ovom susretu bila autsajder, ali to ih nije spriječilo da povedu u 40. minuti preko Paula Mbonga. Tu prednost čuvali su do 88. minute kada je Jorgo Pellumbi, nekadašnji član Varaždina zabio za 1:1.

Bio je to posljednji gol u regularnih 90 minuta te se tako otišlo u produžetke. Tamo je već nakon manje od minute Drita došla do prednosti. Prvotno je gol bio pripisan Arbu Manaju, bivšem igraču Slaven Belupa da bi na kraju ipak promijenili strijelca u Kauana koji je zatresao svoju mrežu.

Bio je to i posljednji pogodak na utakmici te je Drita s ukupnih 3:2 izborila treće pretkolo Konferencijske lige.

Tamo će Drita igrati protiv sanmarinskog Tre Fiorija te će biti veliki favorit za prolazak u play-off trećeg najjačeg europskog natjecanja.