Trojica hrvatskih sudaca dijelit će pravdu u Konferencijskoj ligi

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Branislav Racko via Guliver Image

Hrvati će dijeliti pravdu u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

Troje hrvatskih sudaca predvodit će sudačke timove na uzvratnim susretima kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Patrik Kolarić sudit će dvoboj u Azerbajdžanu između Zire i estonskog Paidea (koji vodi 1:0), a pomagat će mu Ivan Janić, Dino Knez i četvrti sudac Patrik Pavlešić.

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U Moldaviji, na susretu Petrocuba i banjalučkog Borca (koji ima prednost od 3:0), pravdu će dijeliti Duje Strukan sa svojim pomoćnicima Ivanom Starčevićem i Dujom Sarićem, dok je Ante Terzić imenovan za četvrtog suca.

Treći angažman pripao je Mateu Ercegu, koji odlazi na dvoboj norveškog Branna i rumunjske Universitatee Cluj nakon otvorenih 2:2 iz prve utakmice. Uz Ercega će na terenu biti Luka Pajić i Stipe Brajković, a četvrti arbitar bit će Ivan Vukančić.