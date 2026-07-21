Hajdukov veznjak potpisao za Slaven Belupo

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Foto: HNK Hajduk Split

Slaven Belupo službeno je predstavio novo pojačanje za nastavak sezone, koje stiže s Poljuda.

Riječ je o mladiću koji je već neko vrijeme trenirao s Farmaceutima – dosadašnjem igraču Hajduka, Lovri Lončaru.

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Mladi krilni napadač u potpunosti je dogovorio sve uvjete s klubom iz Koprivnice te je danas i službeno stavio potpis na ugovor.

“Lovre Lončar, 20-godišnji ofenzivni veznjak, novi je igrač Slaven Belupa. U redove koprivničkog prvoligaša došao je iz splitskog Hajduka i potpisao ugovor na dvije godine, s mogućnošću produljenja na još jednu”, napisao je koprivnički klub u službenoj obavijesti.

Podsjetimo, Lončar je s Hajdukom imao važeći ugovor do ljeta 2027. godine. Prošlu je sezonu proveo na dvojnoj registraciji u kliškom Uskoku, gdje je u sklopu Druge NL pružio vrlo dobre partije – u 24 odigrana susreta mrežu protivnika tresao je 10 puta. Nakon uspješne epizode na Klisu i pripremnog razdoblja odrađenog s Koprivničanima, talentirani napadač i službeno je započeo novo poglavlje u dresu Slaven Belupa.