Kane otkrio tko je za njega favorit da osvoji Ligu prvaka

Thor Wegner/DeFodi Images via Guliver

Bayern Munchen Harryja Kanea eliminiran je u polufinalu Lige prvaka protiv PSG-a na Allianz Areni. Remi 1:1 nije bio dovoljan, a ukupni rezultat završio je 6:5 u korist momčadi Luisa Enriquea.

Engleski napadač postigao je jedini pogodak za Nijemce, ali uz zaostatak od 5:4 iz prve utakmice, remi nije bio dovoljan za prolazak u finale.

Kane je otkrio koga vidi kao osvajača ovosezonske Lige prvaka.

“Po mom mišljenju, PSG je blagi favorit u finalu“, izjavio je Kane za Sky Sports Germany, a prenio Mirror.

Ovaj je poraz ipak bio težak udarac za Kanea, koji je dosad upisao 55 golova i sedam asistencija u samo 48 utakmica za svoj klub ove sezone, ali je jasno dao do znanja da već gleda prema naprijed:

“Teško je. Imali smo dovoljno prilika za ulazak u finale. Sada mi je fokus na finalu DFB Pokala. Imamo priliku osvojiti dvostruku krunu“, objasnio je.

Na pitanje hoće li gledati finalnu utakmicu, bivši napadač Tottenhama kaže: “Ne znam, ovisi o tome gdje ću biti. Trenutno sam samo razočaran.“

Finale Lige prvaka igrat će se 30. svibnja u Puškaš Areni u 18 sati. PSG će loviti svoj drugi uzastopni naslov prvaka Europe nakon što je u nokaut fazi izbacio Liverpool i Chelsea, dok će Arsenal pokušati osvojiti turnir po prvi put nakon što je svladao Atletico Madrid Diega Simeonea.