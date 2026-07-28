Celje nakon penala treću godinu u nizu osiguralo europsku jesen

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xIgorxKupljenikx/xSPPx SPP_1031512 via Guliver Image

Slovenski prvak NK Celje je utorak navečer igrao uzvratnu utakmicu drugog pretkola Lige prvaka protiv albanske Egnatije. Iako su Albanci vodili s 1:0 u uzvratu, Celje je slavilo nakon jedanaesteraca te je tako izborilo treće pretkolo Lige prvaka, a samim time i europsku jesen.

Egnatia je povela u 21. minuti autogolom Darka Hrke, ali ta prednost trajala je tek 13 minuta. Za 1:1 i ukupnih 4:4 pogodio je u 34. minuti Mario Kvesić, bivši igrač RNK Splita.

Taj rezultat na semaforu stajao je do isteka 90. minute što je značilo da je susret otišao u dodatnih 30 minuta produžetaka. Tamo je već nakon sedam minuta Kvesić realizirao kazneni udarac za 2:1 i ukupnih 5:4 Celja.

Međutim, u 114. minuti Egnatia je izjednačila golom Geralbda Smajlija koji je tako produžio dramu na stadionu Z’dezele u Celju. Bio je to posljednji pogodak na utakmici te se otišlo u raspucavanje penala gdje je bolje biloCelje/Egnatia s 4:2. Pobjednički jedanaesterac postigao je bivši igrač Hajduka Ivan Ćalušić.

Celje je ovom pobjedom izborilo treće pretkolo Lige prvaka gdje će igrati protiv Ararat-Armenije. Osim prolaska u treće pretkolo, slovenski prvak osigurao je minimalno ligašku fazu Konferencijske lige te će treću godinu u nizu Slovenci imati europsku jesen.

U sezoni 2024./2025. igrali su četvrtfinale Konferencijske lige, a lani su ispali u osmini finala istog natjecanja.