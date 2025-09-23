Javio nam se čovjek koji je zaustavio Fener: ‘Evo gdje mu je slaba točka i što bih savjetovao Kovačeviću’

Europa League 23. ruj 202521:00 0 komentara
SeskimPhoto via Guliver Images

Kakav će utjecaj aktualne promjene u struci i rukovodstvu utjecati na Fenerbahče uoči duela s Dinamom pitali smo čovjeka koji godinama igra u Turskoj, a prije nekoliko dana njegova je momčad izbjegla poraz upravo protiv suparnika Modrih.

Iz Turske se za Sport Klub odazvao Haris Hajradinović (31), reprezentativac Bosne i Hercegovine te igrač tamošnjeg prvoligaša Kasimpase još od 2019. godine. Sigurno ga se sjećate i kao nekadašnjeg igrača Osijeka od 2017. do 2019.

On je s Kasimpasom proteklog vikenda u turskoj Superligi igrao upravo protiv Fenerbahčea i osvojio bod (1:1). Fener je poveo rano, već u trećoj minuti golom Asensija, a točno pred odlazak na predah Kasimpasa je ostala s igračem manje zbog isključenja Cafua. Usprkos brojčanoj prednosti, Fener nije uspio povisiti prednost već je domaćin izjednačio golom našeg sugovornika u 64. minuti. Do kraja se rezultat više nije mijenjao.

Sada, nakon nedavnih promjena u rosteru, na trenerskoj poziciji i “na katu”, Hajradinović nam je pokušao pobliže opisati u kakvom je Fenerbahče stanju uoči dolaska na Maksimir (srijeda, 21:00).

Tko je favorit i kolike su šanse Dinamu?

“Fenerbahče je u malom padu forme iako je startao s tri pobjede i tri remija u prvenstvu, ali sad je došao novi trener i malo su promijenili stil igre. Treba vremena da se sve uklopi. Došao je i novi predsjednik tako da se događaju drugačije stvari u klubu, što može biti pozitivno i negativno. Dinamo je u dobroj formi nakon pobjede nad Hajdukom u derbiju i baš zato bih mu dao malu prednost, a i zbog toga što je domaćin.”

Je li otkaz Joseu Mourinhu bio dobar potez Fenerbahčea?

“Po meni je bio jer je izgledalo kao da se Mourinho zasitio posla u Feneru. Kao da više nije htio biti tu. Primijetili su to i ljudi u klubu te mu raskinuli ugovor.”

Što donosi novi trener Domenico Tedesco?

“Mourinho je igrao s trojicom otraga, a Tedesco igra s četvoricom. U odnosu na Mourinha, on više želi dominirati kroz posjed, to su nekako glavne promjene u stilu igre.”

Kako je Fener izgledao protiv vaše Kasimpase?

“Odigrali smo veoma dobro iako smo cijelo poluvrijeme igrali s igračem manje. Nije bilo jednostavno, ali svaki je od nas trčao još više da to nadoknadimo. Treba reći da i Fener nije bio na svom nivou. Je li to bilo zbog nas ili nečeg drugog, ne znam.”

Gdje je Fenerbahče najjači?

“Najjači je prema naprijed. Na krilima i u napadu. Po ovome što vidim, Tedesco dosta voli napadati preko krila, tako je bilo i protiv nas. Najopasniji su En Nesyri i Akturkoglu. En Nesyri je pravi finišer u šesnaestercu, može zabiti glavom i nogom i u najboljoj je formi od napadača, dok je Akturkoglu opasan jedan na jedan i traži dubinu.”

A gdje su im slabosti, gdje Dinamo može tražiti šansu?

“Slabija im je točka vezni red. Nisu dovoljno agresivni u tom dijelu, a u napadu im nedostaje Duran. Osjeti se i to da nema Džeke i Tadića od lani, oni su bili ofenzivno jako važni. Imaju kvalitetu, ali treba im i vremena da se sve uklopi.”

Hajradinović u dresu reprezentacije BiH / Guliver Images

S obzirom na rečene promjene pod Tedescom, očekujete li Fenerbahče koji će preuzeti posjed?

“Realno, Fener ima kvalitetnije igrače od Dinama, iskusniji je i imat će veći posjed. Ali utakmica će vjerujem biti izjednačena, mogle bi odlučiti nijanse.”

Kakav vam se čini Dinamo?

“Dosta je renovirao momčad i to se i očekivalo jer je bilo došlo vrijeme za promjenu. Vidi se da je dolazak Bobana bio pravi potez, a i rezultati do sada pokazuju da je to dobra priča.”

Što biste savjetovali Dinamovu treneru Mariju Kovačeviću?

“Dinamo mora biti agresivan, to je osnovno. Igraju doma. Moraju stajati blizu igrača i ne dozvoliti prostor igračima Fenera jer on ima dosta individualno opasnih igrača koji su u stanju riješiti utakmice jednim potezom.”

Je li vas vratarska smjena (Ederson umjesto Livakovića) iznenadila?

“Pa, i nije. Bilo je to za očekivati. Nekako se činilo da Livaković odlazi pa je i Mourinho počeo više stavljati turskog vratara, a kad je postignut dogovor s Edersonom, samo je bilo pitanje vremena kad će Livaković otići.”

Iako ste već godinama u Turskoj, pratite li HNL i Osijek?

“Pratim, naravno, tu je i Nail Omerović (op.a. suigrač iz reprezentacije). Osijek nije u dobroj formi, ali znam ljude iz kluba koji rade s trenerom Rožmanom i potvrdili su mi da je riječ o školovanom treneru koji ima dobar pristup igračima. Nadam se da će to donijeti i bolje rezultate. Najveći je problem realizacija. To se vidjelo i sada u zadnjoj utakmici. Promašuju čiste šanse.”

Jeste li u ovih sedam godina u Turskoj ikad bili u kontaktu s nekim klubom iz HNL-a za povratak?

“Nisam imao takvih ponuda iz Hrvatske. Nije to realna priča.”

Je li Dinamo prvi favorit za naslov prvaka Hrvatske?

“Je, naravno. Zadnjih par godina prvenstvo je zanimljivo i odlučuje se u zadnjim kolima, ali Dinamo je favorit. Na Hajduku i Rijeci je da ga pokušaju ispratiti koliko mogu.”

