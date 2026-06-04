Talijani: Modrić je bio uvjeren da ostaje, sada se sve promijenilo

Hrvatski veznjak prošle je sezone nastupio u 34 prvenstvene utakmice i bio jedan od najvažnijih igrača momčadi. Iako je Milan ranije izražavao želju za nastavkom suradnje, njegov ostanak više nije siguran.

Gazzetta dello Sport navodi:

“Modrića još nije na razgovor pozvala nova uprava Rossonera, koja je usredotočena na druge stvari. Izgledi za Modrićev odlazak sada su veći nego prije tjedan dana i puno veći nego uoči utakmice Milana protiv Cagliarija u zadnjem kolu, kada je Luka bio uvjeren da se može kvalificirati za Ligu prvaka i biti još jednu sezonu u Milanu te utorkom i srijedom igrati svoje omiljeno natjecanje.

Milan kalibra Europske lige očito mu se manje sviđa. Milan koji je nesiguran u svoj plan za novu sezonu ostavlja ga s još više sumnji. Modrić je trenutačno usredotočen na Hrvatsku, a za dva tjedna igrat će u izazovnoj utakmici: Engleska protiv Hrvatske na SP-u. Njegova budućnost je neizvjesna. Opcije su umirovljenje, Milan, drugačija uloga u Realu. Luka još nije odlučio, sve je moguće.”

Prema pisanju uglednog talijanskog lista, šanse za Modrićev odlazak veće su nego ikad, a konačna odluka o njegovoj budućnosti još uvijek nije donesena.