Conte više nije trener Napolija, evo tko bi ga mogao naslijediti

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Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Guliver

Napoli, aktualni doprvak talijanske Serie A, službeno je obznanio u četvrtak da su klub i dosadašnji trener prve momčadi Antonio Conte sporazumno raskinuli ugovor.

Ranije je bilo poznato da Conte napušta Napoli kojeg je u upravo završenoj sezoni vodio do drugog mjesta Serie A, iza prvaka milanskog Intera. Sezonu ranije Conte je s Napolijem osvojio naslov talijanskog prvaka, što je klubu iz Napulja bio četvrti naslov u povijesti.

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Službeno još nije obznanjeno, ali je prvi favorit za njegovog nasljednika Massimiliano Allegri, dosadašnji trener Milana, dok bi se Conte mogao vratiti na poziciju izbornika Italije.

Talijansku reprezentaciju 56-godišnji Conte je vodio od 2014. do 2016., dok je u Napoli došao 2024. godine. Od tada je Conte vodio Napoli tijekom 91 utakmice, a ostvario je 54 pobjede, 19 neodlučenih rezultata i 18 poraza.