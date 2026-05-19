Iznenađenje iz Maksimira: Ove sezone nije odigrao ni minutu, a Dinamo mu sprema novi ugovor?

Iduće godine će napuniti 40 godina, a ove sezone nema nijednu minutu na terenu, no u Dinamu bi mogao ostati.
U Maksimiru još uvijek nisu definitivno prekrižili mogućnost da Dominik Livaković i iduće sezone brani u dresu Dinama. Još uvijek vjeruju da se može postići nekakav dogovor s Fenerbahčeom, iako će to biti jako teško.
No, ako Livaković ode, ‘jedinica’ postaje Ivan Filipović. No, kako piše Germanijak, jedna informacija iz Maksimira dolazi kao iznenađenje.
Naime, Dinamo sprema novi ugovor najstarijem igraču u svlačionici, Danijelu Zagorcu. Njemu aktualni ugovor istječe na kraju ove sezone, a Dinamo Zagorca želi zadržati još jednu sezonu. U ulozi trećeg golmana, ali možda i važnije, kao mentora mladima. Sve to znači i da bi s Maksimira mogao otići Ivan Nevistić.
