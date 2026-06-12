Izbornik Kanade spreman je za BiH: ‘To će biti ključ pobjede’

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AP Photo/Stephanie Scarbrough via Guliver

Uoči predstojećeg dvoboja prvog kola Svjetskog prvenstva u Torontu, izbornik kanadske nogometne reprezentacije Jesse Marsch obratio se medijima i iznio svoja očekivanja prije utakmice protiv Bosne i Hercegovine.

Kanada u ovaj povijesni turnir ulazi s velikim ambicijama i jasnim ciljem da pred domaćom publikom upiše pobjedu na otvaranju natjecanja protiv izabranika Sergeja Barbareza.

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Izbornik Jesse Marsch ističe kako unatoč važnosti trenutka ne osjeća tremu pred premijerni susret:

“Nisam toliko nervozan iskreno govoreći, znam šta moji igrači mogu uraditi. Bio sam asistent na Svjetskom prvenstvu i imam iskustva u mnogim drugim natjecanjima. Fokus mi je na igračima, da su uvijek fokusirani i posvećeni, i u tome smo uspjeli. To će biti ključ i za sutrašnju utakmicu.”

Glavna vijest iz kanadskog tabora svakako je status njihove najveće zvijezde Alphonsa Daviesa, za kojeg je izbornik otkrio detalje oporavka:

“Radili smo preglede jučer i rezultati su dobri jer se sjajno oporavlja. Sutra neće igrati, ali pokazuje da će ubrzo biti spreman. Njegov privatni doktor je tu i to nam itekako pomaže. Nadamo se da će u narednim danima se stvari ubrzati i da će biti s nama u punom pogonu.”

Kanadski strateg naglašava kako unutar momčadi vlada potpuni mir te da nije morao slati nikakvu posebnu poruku jer svi znaju težinu ovog ogleda:

“Nemam neku značajniju poruku igračima jer su svjesni što utakmica protiv BiH znači. Sve ovo gradimo preko dvije godine i znamo koliko je bitno da smo na svom najboljem nivou. Sve je zaista normalno ovih dana bez nekog pritiska i euforije. Ponosni smo što predstavljamo Kanadu i spremni smo za ono što nas čeka.”

Marsch se osvrnuo i na velika očekivanja domaće javnosti te na snagu protivnika s Balkana:

“Radujem se iskustvu prve utakmice i osjećaju da ste dio tako velikog natjecanja. Ali, već nakon uvoda će biti fokus samo na utakmici i onome koliko možemo napraviti. Znam koliko se očekuje, ali generalno govoreći osjećam sjajan momentum s ovom ekipom i navijačima. Veliko je uzbuđenje i želimo odigrati najbolje što možemo, biti mirni, pokazati kvalitetu i da smo najbolji u najtežim trenucima. Bosna će biti težak protivnik, fizički su jaki, ali želimo igrati naš nogomet bez obzira na sve.”

Disciplina će također biti važan faktor za Kanađane koji su u proteklom razdoblju imali problema s crvenim kartonima, no izbornik se toga ne pribojava jer su izvukli pouke iz prijašnjih iskustava i svjesni su da moraju zadržati agresivnost, ali i mirnu glavu.

Kao jedan od potencijalnih aduta svoje reprezentacije Jesse Marsch navodi i klimatske uvjete, točnije visoke temperature za koje smatra da bi mogle ići u korist domaćinu:

“Mi u ovom dijelu svijeta smo navikli na ovo. Za one iz Europe to će sigurno biti problem jer nisu navikli na ovakve temperature kada su utakmice u pitanju. I 1994. godine je bilo ovako. To nama ide u prilog jer imamo iskustva, ali to nije samo fizičko nadmetanje već i psihičko također. Sutra će biti vruće, ali mi smo spremni.”

Iskusni stručnjak vjeruje kako je njegova momčad u potpunosti sazrela za velika djela na svjetskoj pozornici:

“Spremni smo igrati velike utakmice, da učinimo navijače i zemlju ponosnim. Kombinacija mene kao trenera i njih kao ekipe se baš uklopila i spremni smo da završimo ovo dvogodišnje putovanje da učinimo nas, ali i državu ponosnim.”

Posebno se osvrnuo i na mladog Esmira Bajraktarevića koji nastupa za Bosnu i Hercegovinu, a dolazi upravo iz Sjedinjenih Američkih Država:

“Znam neke ljude koji su ga trenirali, njega nisam upoznao. Možda se sretnemo i popričamo o nekim stvarima. On je možda i ponajbolji igrač iz te zemlje, veoma talentiran i vjerujem da je pred njim blistava budućnost. Ne smijemo mu dati da ima svoj dan jer znamo koliko im je važan igrač.”

Utakmica između Kanade i Bosne i Hercegovine igra se u Torontu s početkom u 21 sat po srednjoeuropskom vremenu.