Izbornik Argentine nakon lude pobjede: ‘Ne mogu gledati, ne mogu govoriti, nevjerojatno sam emotivan’

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xEibner-Pressefoto ScottxColemanx EP_SCN via Guliver Image

Argentina je u osmini finala Svjetskog prvenstva s 3:2 bila bolja od Egipta iako je do 79. minute afrička reprezentacija vodila s 2:0. Ipak, svjetski prvaci su uspjeli doći do slavlja, a pobjednički gol stigao je u 93. minuti kada je mrežu Egipta pogodio Enzo Fernandez. Nakon susreta je strijelac dao izjavu, a susret su komentirali Lionel Scaloni, izbornik Argentine te Mostafa Shobeir, vratar Egipta.

Lionel Scaloni, izbornik Argentine, prvi je dao kratku izjavu.

„Ne mogu gledati, ne mogu govoriti. Trenutačno sam nevjerojatno emotivan. Kakvu samo skupinu igrača imamo. To je to. Moram ići.

Nakon njega svoje viđenje utakmice dao je i Enzo Fernandez, strijelac pobjedničkog pogotka:

„Iskreno, hvala Bogu. Imam čast što mogu doživjeti ovakve trenutke. Čeznuo sam za ovim pogotkom, čekao sam ga toliko dugo. Četiri godine sam čekao na ovakav gol. Moram istaknuti svoje suigrače, to je fenomenalna skupina. Nikada ne odustajemo bez obzira na sve poteškoće. Uvijek smo zajedno. Hvala svim našim navijačima i svim Argentincima. Ponosni smo. Napravili smo još jedan korak dalje“.

Iz redova egipatske ekipe izjavu je dao vratar Mostafa Shobeir koji je u prvom poluvremenu obranio i kazneni udarac Lionelu Messiju.

„Valjda nam nije bilo suđeno pobijediti. Vidjeli ste koliko smo bili blizu. Sitnice su nam nedostajale. Pobjeda je bila nadohvat ruke, ali ispustili smo je. Razočarani smo“.