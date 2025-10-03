Istra golčinom Lončara pobijedila Varaždin i skočila na peto mjesto HNL-a

Podijeli :

NK Istra 1961

Prvu utakmicu devetog kola SuperSport HNL-a na Aldo Drosini odigrali su Istra 1961 i Varaždin. Bio je to okršaj sedmog i trećeg na tablici, a na kraju je do pobjede došla Istra. Pulska momčad do pobjede je došla golom Stjepana Lončara u 64. minuti.

U tvrdom i borbenom susretu Puljani su ipak pokazali više igre i konkretnosti, čime su zasluženo prekinuli negativan niz od četiri utakmice bez pobjede i bez postignutog gola protiv ovog suparnika. Dapače, sve do današnjeg drugog poluvremena, Istra i Varaždin vezali su čak sedam uzastopnih poluvremena bez pogodaka.

Prvo poluvrijeme ponudilo je tek nekoliko prilika – Prevljak je zaprijetio u 15. minuti, dok je Punčec greškom zamalo omogućio Istri šansu, ali je Zelenika pravovremeno reagirao. Punčec se iskupio pred kraj prvog dijela kada je uklizao i spriječio siguran pogodak Maurića, pa se na odmor otišlo bez golova.

U nastavku utakmice ritam se pojačao, a odlučujući trenutak stigao je u 64. minuti. Nakon kornera i gužve u kaznenom prostoru, Kadušić je asistirao Stjepanu Lončaru, koji snažnim udarcem s 18 metara pogađa pod gredu i donosi vodstvo Istri – prvi pogodak Puljana protiv Varaždina još od svibnja 2024.

Varaždin je nakon toga krenuo po izjednačenje. Bočkaj je u dobroj prilici pogodio blok, a Prevljaku je poništen pogodak zbog zaleđa. Najveću šansu gosti su imali u sudačkoj nadoknadi, no Lamine Ba nije uspio iskoristiti odličnu priliku nakon kornera. Istra je izdržala do kraja i slavila važnu pobjedu, uz dosta tenzija na terenu.

Unatoč skepsi pri dolasku, novi trener Istre Oriol Riera bilježi sjajan start. Španjolac, čiji je trenerski put dosad vodio isključivo kroz niželigaške klubove u Španjolskoj, stigao je bez velikih očekivanja, no u prve tri utakmice osvojio je sedam bodova – svladao Osijek i Varaždin te remizirao s Rijekom, sve redom klubovima s većim ambicijama.

Riera je tako zasad pokazao da je bio pun pogodak, a pod njegovim vodstvom Istra je s 12 osvojenih bodova skočila na peto mjesto, izjednačena po bodovima s trećeplasiranim Varaždinom.