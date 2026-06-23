Infantino: Trump i ja ćemo zajedno predati trofej pobjedniku SP-a

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AP Photo/Jacquelyn Martin via Guliver Image

Predsjednik Međunarodnog nogometnog saveza (FIFA) Gianni Infantino gostujući na američkoj televizijskoj postaji Fox izjavio je kako će pobjednički trofej nakon finala Svjetskog prvenstva pobjedniku uz njega uručiti i američki predsjednik Donald Trump.

“Predsjednik i ja zajedno ćemo uživati u finalu i predati trofej pobjedniku, naravno zajedno”, rekao je Infantino u emisiji “Fox and Friends”.

Odnos Infantina i Trumpa iznimno je prijateljski što je osobito bilo vidljivo u prosincu prošle godine kada je Infantino tijekom ždrijeba skupina za SP Trumpu dodijelio za tu prigodu izmišljenu FIFA-inu nagradu za mir.

Finale SP-a igrat će se 19. srpnja u East Rutherfordu u neposrednoj blizini New Yorka, Trumpova rodnog grada, a na istom mjestu je prošle godine nakon finala Svjetskog klupskog prvenstva upravo Trump dodijelio trofej pobjedniku Chelseaju te se potom fotografirao s igračima na njihovo iznenađenje.

Na tom događaju američki je predsjednik dočekan s mješavinom odobravanja i zvižduka, a kasnije se još pojavio i na finalu US Opena za tenisače, golferskom Ryder Cupu te na jednoj utakmici finala doigravanja NBA lige između New York Knicksa i San Antonio Spursa.