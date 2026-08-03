Veliki udarac za Infantina: Čeferin s prvim čovjekom PSG-a kroji plan za smjenu na čelu FIFA-e

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Sve je veći pritisak na prvog čovjeka FIFA-e.

Predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin trebao bi se 12. kolovoza, tijekom finala europskog Superkupa, sastati s čelnikom PSG-a Nasserom Al-Khelaifijem. Katarski nogometni dužnosnik jedan je od Čeferinovih najbližih saveznika, a prema informacijama talkSPORT-a predsjednik europske krovne organizacije pokušava uvjeriti Udruženje europskih klubova (EFC), na čijem je čelu upravo Al-Khelaifi, da razmotri bojkot Svjetskog klupskog prvenstva 2029. godine. Za takvu odluku bila bi potrebna podrška svih članova udruženja, kojih ima više od 850.

Premijerno izdanje novog formata Svjetskog klupskog prvenstva osvojio je Chelsea prošlog ljeta, no budućnost turnira 2029. godine još uvijek nije jasno definirana. Nisu poznati ni domaćin ni način financiranja natjecanja, a FIFA i EFC zasad nemaju potpisan sporazum koji bi regulirao njegovu provedbu. Situaciju dodatno otežavaju problemi s isplatom solidarnih naknada nakon turnira 2025. godine, zbog čega brojni klubovi još čekaju novac koji im pripada.

Projekt Svjetskog klupskog prvenstva 2029. trenutačno nema ključne elemente potrebne za realizaciju, poput određenog domaćina, financijskog plana, konačnog formata i komercijalnih partnera. Bez tih uvjeta teško je očekivati podršku europskih klubova.

Čeferin navodno želi da EFC javno zauzme stav kako neće nastaviti suradnju s FIFA-om oko tog natjecanja sve dok je Gianni Infantino predsjednik svjetske nogometne organizacije.

UEFA pritom pokušava okupiti podršku za promjenu na čelu FIFA-e. Čeferin je pokrenuo inicijativu kojom bi se povukla pisma potpore Infantinu. Iako se sam neće kandidirati za predsjednika FIFA-e, u slučaju utrke podršku bi dao Al-Khelaifiju.

Dvojica dužnosnika trebala bi razgovarati tijekom finala Superkupa između PSG-a i Aston Ville. Dio članica UEFA-e navodno bi podržao eventualnu kandidaturu predsjednika PSG-a, iako njegovi predstavnici tvrde da on nema takve planove.

Unutar europske nogometne organizacije sve je snažniji stav da bi najbolji izbor bio kandidat izvan Europe, jer bi takva osoba mogla privući veću podršku iz drugih dijelova svijeta.

Potpredsjednica UEFA-e Laura McAllister za talkSPORT je poručila da je potreban protukandidat ako Infantino ne odluči sam napustiti funkciju.

“Smatram da se sada mora pojaviti kandidat protiv Infantina, a važno je da taj kandidat može ujediniti oporbu diljem svijeta. Mi smo jasno iznijeli svoj stav, kao i azijska federacija (AFC) i Concacaf, ali potreban nam je kandidat koji doista može ujediniti svijet kako bismo osigurali da on ili ona može pobijediti Infantina”, rekla je.

Predsjednik Concacafa Victor Montagliani ozbiljno razmatra mogućnost kandidature, a njegova konfederacija ima 35 glasova. Eventualna suradnja UEFA-e i Concacafa kandidatu bi mogla donijeti oko 90 glasova, pa bi mu za potrebnu većinu nedostajalo još samo 16. Iz UEFA-e žele jednog zajedničkog kandidata jer smatraju da bi to olakšalo dobivanje potpore ostalih nogometnih saveza.

Gianni Infantino već je krenuo u neformalnu kampanju za novi mandat i razgovarao s pojedinim nacionalnim savezima. Podršku su mu među prvima pružile Saudijska Arabija i Katar, što pokazuje da ni Azija nije potpuno jedinstvena u odnosu prema predsjedniku FIFA-e.

Infantinu su javnu podršku dali i savezi iz Bangladeša, Maroka, Kuvajta, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Butana i Šri Lanke. Čini se da i dalje uživa značajnu potporu u Africi.

Najveći izazov za Infantina mogao bi biti pokušaj UEFA-e da FIFA-u dovede u svojevrsnu organizacijsku i komercijalnu izolaciju, uključujući i mogući bojkot Svjetskog klupskog prvenstva. Osim toga, unutar same FIFA-e postoje osobe bliske predsjedniku koje smatraju da bi trebao odstupiti kako bi se izbjegla dugotrajna politička nestabilnost.

Čeferin se nada da bi Infantino do finala Superkupa mogao promijeniti stav i odlučiti otići s funkcije. Ipak, ljudi iz njegova okruženja tvrde da predaja nije njegov stil te vjeruju da će ga podrška brojnih članova FIFA-e zadržati na čelu organizacije, posebno nakon uspješne organizacije Svjetskog prvenstva 2026. godine.