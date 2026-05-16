Hajduk remizirao s Lokomotivom na Maksimiru: Livaja promašio penal

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

U pretposljednjem kolu SuperSport HNL-a Hajduk je na Maksimiru gostovao kod Lokomotive te je remizirao s 1:1.

Splićani su poveli već u četvrtoj minuti golom Ikera Almene. Marko Livaja je uputio dugačku loptu, Marko Pajač je loše reagirao što je iskoristio Almena osvojvši loptu, a zatim sjajno prebacio Luku Savatovića za vodstvo Hajduka.

Lokomotiva je izjednačila u 18. minuti. Ibrahim Sabra je povukao kontru sa svoje polovice stigavši do ruba kaznenog prostora gdje je uposlio Jakova Vasilja, a ovaj pogodio za 1:1.

Splićani su zabili i u 28. minuti, no Livaja je bio u zaleđu. Gosti su u 53. minuti bili vrlo blizu novog vodstva, Rebić je ubacio s lijeve strane, Livaja je pucao glavom, ali je pogodio prečku.

Sedam minuta kasnije Livaja nije mogao poželjeti bolju priliku nakon što je Hajduk dobio jedanaesterac. Kazneni udarac je skrivio Dajčer oborivši Pukštasa i Hajduk je nakon VAR provjere dobio jedanaesterac. No, nije to bila večer gostujućeg kapetana, pucao je Livaja pored gola.

Lokosi su mogli okrenuti rezultat u 73. minuti, no Pajač iz dva pokušaja nije uspio poentirati. Njegov prvi udarac je blokirao Gabrić, a u nastavku akcije lopta je ponovo došla do njega, no pucao je pored gola. Veliku priliku za domaćine u 80. minuti je imao i Sabra, no umjesto povratne lopte odlučio se na udarac, ali je Silić bio spreman.

Ovaj susret nije bio od rezultatske važnosti jer je Hajduk već osigurao drugo mjesto u SHNL-u dok je Lokomotiva ostala bez šanse za plasman u Europu.