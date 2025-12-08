Igrač koji je hat-trickom potopio Osijek: ‘Sad sam potvrdio da su u klubu bili u pravu kad su me doveli’

Podijeli :

AP Photo/Stanislav Filippov via Guliver Images

Napadač Istre 1961 Smail Prevljak obilježio je 16. kolo SuperSport HNL-a, zabivši tri gola i upisavši dvije asistencije u pobjedi 5:1 kod Osijeka.

“Nema ljepšega za napadača od golova i asistencija, a mene je u Osijeku baš išlo. Da, ispada da sam sudjelovao u svih pet golova u toj povijesnoj pobjedi, ali, najiskrenije, treba pohvaliti igru cijele momčadi, pogotovo u prvom poluvremenu koje smo odigrali na vrhunskoj razini. Bili smo dominantni, kombinatorni, odlični u završnici“, kaže Smail Prevljak koji je u karijeri već navikao postizati ‘hat-trickove’.

“To mi je pošlo za rukom triput u Austriji i dvaput u Belgiji, evo konačno mi se otvorilo i u HNL-u. Drago mi je da je stigla potvrda mojih napadačkih vrijednosti, znam zašto sam došao u Istru 1961 i što se od mene očekuje. Vjerujem da sam ovom utakmicom u Osijeku potvrdio da su čelnici kluba bili u pravu kad su me dovodili. Vjerujem da će biti još ovakvih utakmica”, izjavio je Prevljak u razgovoru za službenu stranicu HNS-a.

“Tim više što su Osječani ove sezone uglavnom tijesno gubili, danas je teško zabiti toliko golova i puno slabijim momčadima, kamoli ne na ovom tradicionalno zahtjevnom gostovanju. Međutim, stvarno smo odigrali odličnu utakmicu, praktično postigli golove iz svih prilika koje smo kreirali. Realizacija je stvarno bila na vrhunskoj razini, a naša igra koju već u kontinuitetu prikazujemo dokaz je da ova pobjeda nije slučajnost.”

U sljedećem kolu Istra igra derbi s Rijekom u Puli.

“Derbiji s Rijekom uvijek donose odličnu atmosferu, siguran sam da će tako biti i ovaj put. Mi smo poslije ove uvjerljive osječke pobjede puni samopouzdanja, svjesni da protiv svake momčadi u ligi možemo biti itekako konkurentni. Znamo da Rijeka ima kvalitetnu momčad i širok kadar, ali i nas će se nešto pitati u toj utakmici. Znamo da Rijeku uoči utakmice u Puli očekuje važan europski ispit protiv Celja, ali to nas ne smije zavarati da pomislimo kako nas zbog toga čeka lakša zadaća. Rijeka je aktualni prvak i posjeduje veliku kvalitetu, a mi ćemo se truditi zadržati ovu razinu forme i pokušati osvojiti bodove.”

Prevljak je procijenio kvalitetu lige.

“Već dvije ili tri sezone intenzivno pratim HNL i svake godine vidi se napredak na svim razinama. Liga je sve izjednačenija, nijedna momčad ne može unaprijed računati na bodove, sve su momčadi konkurentne. Ono što je još važnije jest činjenica da je HNL postao zanimljiv Europi i da igrači koji imaju međunarodni pedigre sve češće dolaze u Hrvatsku. Volio bih da uz Dinamo i ostali hrvatski klubovi naprave iskorak u Europi pa će koeficijenti biti još bolji.”

Koliko može Istra do kraja sezone?

“Istra 1961 igra najbolju sezonu u povijesti kluba, vjerujem da možemo nastaviti u tom ritmu i pokušati do kraja sezone izboriti nastup u Europi. Vjerujem da smo na dobrom putu. A moji osobni ciljevi… Došao sam tu da pomognem momčadi, kao napadač bih želio do kraja sezone postići što je moguće više pogodaka i tako pomoći momčadi ostvariti zacrtane ciljeve”, zaključio je Prevljak.