Debakl Osijeka na Opus Areni, Istra prvi put u povijesti zabila ‘petardu’ u gostima!

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

U posljednjem susretu 16. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Istra 1961 je na Opus Areni pobijedila Osijek sa 5:1 i prvi put u povijesti zabila pet golova na nekom gostovanju u HNL-u.

Momčad koju vodi Oriol Riera je prvi put u povijesti HNL-a zabila pet golova na gostovanju, dok je Osijek već devet susreta u svim natjecanjima bez pobjede.

Junak susreta bio je BiH napadač Smail Prevljak koji je za goste postigao tri gola u prvom poluvremenu, a potom upisao asistencije za četvrti i peti gol.

Gosti su poveli u 17. minuti. Stjepan Lončar je “podvalio” loptu Prevljaku koji je izašao ispred Marka Malenice i preciznim udarcem pogodio donji desni kut. Situacija se pregledavala zbog mogućeg zaleđa, no sve je bilo čisto.

Deset minuta kasnije Lončar je još jednom krasno uposlio 30-godišnjeg napadača koji je pravovremeno ušao u kazneni prostor i ispod ruku Malenice pogodio za 2:0.

Osijekov trener Željko Sopić je nakon samo pola sata igre napravio dvije izmjene, iz igre su izašli stoper Mkrtčjan i branič Cvijanović, a ušli su napadač Anton Matković i stoper Emin Hasić. Međutim, u 44. minutu Puljani su postigli i treći gol, a ponovo je strijelac bio Prevljak. Ovoga puta asistent je s lijeve strane bio Marcel Heister.

Potop Osijeka nastavio se i u nastavku. Gosti su u 49. minuti zabili i četvrti gol. Prevljak je majstorski, petom uposlio Emila Frederiksena koji je “slomio” svog čuvara i zabio u “malu mrežicu” za 4:0.

Domaćin je smanjio u 59. minuti. Nail Omerović je ubacio, a Hrvoje Babec zabio glavom. No, u 73. minuti Puljani postižu i peti gol. Ponovo je asistent Prevljak koji je “gurnuo” loptu do utrčalog Lawala, a ovaj mirno iz blizine matirao Malenicu.