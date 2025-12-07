Sopić: Neki su mi se smijali. Rekao sam upravi Osijeka da je ovdje teža situacija nego u Gorici

Istra 1961 pobijedila je Osijek rezultatom 5:1 na Opus Areni u 16. kolu SuperSport HNL-a.

Težak poraz Osijeka prokomentirao je Željko Sopić:

“Nije ovo težak poraz, to je debakl koji preuzimam na sebe. Ispričavam se navijačima Osijeka. Kad tad te realnost stigne… Jesmo li bili spremni za ovu utakmicu nakon Varaždina, ne znam. Rekao sam igračima da ne želim čuti alibi. Čestitam Istri. Minimum je dati sve od sebe, boriti se za grb za koji igraš, a ako to nisi u stanju…

Bolje da ništa ne komentiram na televiziji. Ako igraš za opstanak, igraš s ratnicima, a toga nam manjka. Ponovit ću nešto. Neki su mi se smijali. Rekao sam upravi da je ovdje teža situacija nego u Gorici.”

POVEZANO Debakl Osijeka na Opus Areni, Istra prvi put u povijesti zabila ‘petardu’ u gostima!

Napravio je dvije zamjene u 30. minuti:

“Gubili smo i stavili smo nekoga tko nam može pomoći u napadu, Matkovića, kojemu se moram ispričati jer nije normalno da mora igrati tri utakmice zaredom nakon devet mjeseci ozljede. A gdje su ostali?

Nije normalno da Mikolčić nakon dva dana treninga mora igrati 45 minuta. Nije normalno da Jugović mora igrati nakon pauze. Mnoge stvari nisu normalne i realne. Situacija je takva kakva je. Opet se ispričavam navijačima, ali razliku rade igrači, a ne stadion i infrastruktura.”

Na kraju, navijači…

“Svatko tko kupi kartu ima pravo navijati kako god želi. Istini za volju, kako smo se prezentirali, nisam ni očekivao da će biti dobri prema nama. Vratili su nam se neki igrači. Siguran sam da ćemo izaći iz krize. Neće biti lako, ali na muci se poznaju junaci. Čestitam Istri na vanserijskoj utakmici. Navijači ovo nisu zaslužili.”