Huligani u Njemačkoj zaustavili vlak radi masovne tučnjave, intervenirao i helikopter

AP Photo/Peter Dejong via Guliver

Navijači Schalkea su se vlakom vraćali kući nakon gostujuće pobjede 2:0 kod Magdeburga te za vrijeme prolaska kroz Dortmund spustili kočnicu za slučaj opasnosti kako bi zaustavili vlak.

Prilikom drugog zaustavljanja kočnice oko 22:50 su napustili vlak i krenuli prema obližnjoj šumi gdje je izbila masovna tučnjava u kojoj je sudjelovalo gotovo 400 huligana Schalkea i Borussije Dortmund, objašnjava Bild.

Na mjesto sukoba ubrzo je stigao veći broj pripadnika redovne i savezne policije. Ondje su zatekli više od 300 navijača Schalkea te, u njihovoj blizini, oko 90 pristaša Borussije Dortmund, među kojima su bili i navijači iz Kölna.

Prema riječima glasnogovornika policije, kod mnogih sudionika uočene su ozljede poput crvenila na licu i rukama. Budući da su se pojedinci nalazili na željezničkim tračnicama, u akciju je bio uključen i policijski helikopter.

Policija je uzela osobne podatke sudionika te podnijela prijave zbog ozbiljnog ometanja željezničkog prometa, remećenja javnog reda i mira te nanošenja tjelesnih ozljeda.

Istražuje se jesu li se zaraćene navijačke skupine unaprijed dogovorile o obračunu, dok podatak o ukupnom broju ozlijeđenih zasad nije poznat. Nakon policijske obrade, navijači Schalkea su uz policijsku pratnju vraćeni u vlak kojim su nastavili put prema Gelsenkirchenu.