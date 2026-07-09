Perišić i Kramarić jedini su se na društvenim mrežima oprostili od Dalića

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AP Photo/Stephanie Scarbrough via Guliver Image

Zlatko Dalić je u srijedu službeno napustio klupu hrvatske reprezentacije, a na njegovo mjesto trebao bi doći Slaven Bilić koji bi trebao biti potvrđen sljedećeg tjedna.

Dalić je na klupi Hrvatske proveo devet godina, na klupu je došao 2017. godine uoči susreta s Ukrajinom, a nakon toga je s Vatrenima osvojio srebro na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, broncu na Svjetskom prvenstvu u Kataru i srebro u Ligi nacija nakon poraza od Španjolske.

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Na klupi Hrvatske skupio je 111 nastupa uz 62 pobjede, 20 remija i 29 poraza. Nakon Svjetskog prvenstva ipak nije produžio ugovor s Hrvatskom te se okreće novim izazovima u svojoj trenerskoj karijeri.

Nakon njegovog odlaska tek su se dvojica reprezentativca oprostila od izbornika na društvenima mrežama. To je među prvima napravio Ivan Perišić koji je napisao “Šefe, hvala na svemu”, a nakon toga je i Andrej Kramarić sličnim riječima zahvalio Daliću. Uz njih dvojicu, zahvalu je uputio i Danijel Subašić, bivši hrvatski golman i član stožera hrvatske reprezentacije.