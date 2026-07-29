Torcida poziva na bojkot: ‘Navijat ćemo ispred stadiona’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Uoči otvaranja nove sezone SuperSport HNL-a i gostovanja Hajduka u Varaždinu nadolazećeg vikenda, navijačka skupina Torcida oglasila se žestokim službenim priopćenjem. Splićani pozivaju sve navijače na potpuni bojkot kupnje ulaznica za utakmicu na stadionu Anđelko Herjavec.

Povod reakciji su, kako navode, iznimno visoke cijene ulaznica, ali i loši uvjeti na gostujućoj tribini te općenit odnos čelnika Varaždina prema gostujućim navijačima.

Hajduk bi danas trebao predstaviti igrača kojega je preoteo Rijeci Sigur se priključio momčadi Hajduka, bit će na raspolaganju za Pafos

Priopćenje KNH Torcida Split prenosimo u cijelosti:

“KNH Torcida Split službeno proglašava bojkot kupnje ulaznica za sve tribine za predstojeću utakmicu protiv umjetne političke prčije zvane NK Varaždin. Gospodo foteljaši, salonski paraziti i policijsko – menadžerska bagro u vrhu NK Varaždin, na temelju čega vi formirate ovoliko visoke cijene ulaznica?

Sanitarni čvorovi na vašoj tribini Jug su sramota i higijenska katastrofa, koja ne zadovoljava ni uvjete za držanje stoke, a kamoli ljudi. Okružili ste navijače žicom i kavezima pod krinkom nepostojećih nereda koje potencirate upravo vi, maltretiranjem ljudi i male djece na ulazima.

Nemate ni navijače, ni identitet, ni povijest pa kad vam jednom u polusezoni u goste stigne nogometna institucija zvana Hajduk, pokušavate pljačkaškim cijenama ulaznica, proglasima raznih zabrana i brutalnom represijom zaustaviti našu navijačku dominaciju. Vi ste bijedni klub stvoren na grobu pravog Varteksa koji je ugašen u mutnim političkim igrama i to zna cijela Hrvatska.

Zbog svega navedenog, pozivamo sve navijače Hajduka na potpuni bojkot kupnje ulaznica. Okupit ćemo se ispred stadiona i navijati, gdje ćemo ionako s ceste biti glasniji od domaće kazališne publike!

Svi u Varaždin!!!”

Kritika Torcide dodiruju noviju povijest varaždinakog nogometa. Nekadašnji NK Varteks, osnovan još 1931. godine, zbog nagomilanih je dugova izbačen iz najvišeg ranga, a 2015. godine završio je u stečaju.

Kao odgovor na to, navijači su 2011. godine osnovali vlastiti klub NK Varteks koji se natječe u nižim rangovima, dok je današnji NK Varaždin osnovan 2012. godine pod novim pravnim subjektom te je postupnim napredovanjem preuzeo status vodećeg gradskog prvoligaša.