Kovačević nakon pobjede Dinama komentirao Dalića: ‘Sad je prilika za drugoga, dao je sve od sebe…’

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Stanusic via Guliver

Dinamo je u pripremnoj utakmici na Maksimiru svladao aktualnog slovenskog viceprvaka Koper rezultatom 4:2 i upisao novu pobjedu uoči početka sezone.

Plavi su do vodstva stigli odmah na otvaranju drugog dijela kada je Dion Drena Beljo zatresao mrežu nakon odlične individualne akcije.

Na 2:0 povisio je Luka Stojković, kojem je za pogodak trebalo svega šest sekundi nakon ulaska u igru. Isti je igrač u 85. minuti sjajnim je pogotkom povećao vodstvo Dinama na 3:1.

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Koper je preko Kamila Manserija i Benjamina Adrovića uspio dvaput smanjiti zaostatak, no posljednju riječ imao je Fran Topić, koji je u sudačkoj nadoknadi postavio konačnih 4:2. Susret je obilježio i povratak Mislava Oršića na maksimirski travnjak, gdje je prvi put zaigrao nakon povratka u Dinamo.

“Uvijek je lijepo pobijediti. Dobro smo ušli u utakmicu i dominirali, imali dosta situacija za pogodak do te pauze u prvom dijelu, nakon koje nismo bili dobri i kompaktni. U drugom dijelu to je bilo puno bolje, ritam igre se digao, zabijali smo golove. Dobro nam je došla ova utakmica, vidi se da Koper uskoro počinje s prvenstvom i da su laganiji na nogama od nas.

Mora doći i malo taj umor, vidi se da su noge teške i to je dobro. Imamo dovoljno vremena do generalke da popravimo stvari koje nisu bile dobre i da ponavljamo ono što je bilo dobro”, rekao je trener Dinama Mario Kovačević nakon pobjede.

Već za 13 dana Dinamo otvara europsku sezonu gostovanjem kod Thuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka:

“Ići će ih moj kolega u subotu pogledati uživo. Oni su puno toga mijenjali, ali ćemo se dobro pripremiti i analizirati ih. Svjesni smo koliko im je ta utakmica bitna, svjesni smo da neće biti lako i jer se igra na umjetnoj travi. Dobro ćemo se pripremiti i dobro odigrati prvu utakmicu, a onda ćemo razmišljati o uzvratu.”

Zlatko Dalić nakon skoro devet godina otišao je s mjesta izbornika hrvatske nogometne reprezentacije:

“Mogu mu samo čestitati na svemu, na puno uspjeha i puno medalja. Svaka mu čast. Sad je prilika za drugoga, ali on je dao sve od sebe i stvarno napravio puno uspjeha s hrvatskom reprezentacijom.”

Luka Stojković sva je tri pripremna susreta započeo na klupi, no svaki njegov ulazak u nastavku donio je novu energiju i kvalitetu Dinamovoj igri. Budući da zbog suspenzije nakon crvenog kartona nema pravo nastupa protiv Thuna, Kovačević je u svim pripremnim utakmicama od prve minute priliku davao Gabrielu Vidoviću:

“Stojković je baš kliknuo s ostalima. Ovo je većina ekipe koja bi trebala početi protiv Thuna, ali možda će biti jedna ili dvije promjene. Vjerujem da ćemo u te dvije utakmice i bez njega biti pravi”, zaključio je Kovačević.