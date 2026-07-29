Nakon 115 godina ugašen čuveni talijanski klub za kojeg su igrali Guardiola, Pirlo…

Nogometni klub Brescia je službeno ugašen. Sud u talijanskom gradu donio je odluku o sudskoj likvidaciji.
Time je okončana tradicija duga 115 godina. Klub je osnovan davne 1911. godine.
Dugotrajni financijski problemi uzrokovali su ovakav razvoj događaja. Navodi se da su dugovanja iznosila oko 20 milijuna eura. Sve je počelo prije godinu i pol dana.
Klubu je oduzeto osam bodova, što je dovelo do ispadanja u niži rang, odnosno u Serie C za koju se poslije nije uspjela registrirati igrače. Brescia je ostala bez licence za natjecanje u profesionalnim ligama talijanskog nogometa.
Ni planovi restrukturiranja koje je predvodio vlasnik Massimo Cellino, kao ni prijedlozi za nagodbu s vjerovnicima, nisu uvjerili sud da klub ima realne šanse za opstanak. Zbog toga se legendarni talijanski klub službeno ugasio.
Najveća legenda Brescije je: Roberto Baggio, a dres ovog tima nosili su Pep Guardiola, Andrea Pirlo, Mario Balotelli, Marek Hamšik…
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