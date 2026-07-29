Nakon 115 godina ugašen čuveni talijanski klub za kojeg su igrali Guardiola, Pirlo…

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Roberto Tommasini IPA Sport via Guliver

Nogometni klub Brescia je službeno ugašen. Sud u talijanskom gradu donio je odluku o sudskoj likvidaciji.

Time je okončana tradicija duga 115 godina. Klub je osnovan davne 1911. godine.

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Dugotrajni financijski problemi uzrokovali su ovakav razvoj događaja. Navodi se da su dugovanja iznosila oko 20 milijuna eura. Sve je počelo prije godinu i pol dana.

Klubu je oduzeto osam bodova, što je dovelo do ispadanja u niži rang, odnosno u Serie C za koju se poslije nije uspjela registrirati igrače. Brescia je ostala bez licence za natjecanje u profesionalnim ligama talijanskog nogometa.

Ni planovi restrukturiranja koje je predvodio vlasnik Massimo Cellino, kao ni prijedlozi za nagodbu s vjerovnicima, nisu uvjerili sud da klub ima realne šanse za opstanak. Zbog toga se legendarni talijanski klub službeno ugasio.

Najveća legenda Brescije je: Roberto Baggio, a dres ovog tima nosili su Pep Guardiola, Andrea Pirlo, Mario Balotelli, Marek Hamšik…