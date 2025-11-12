Ivković u Jutru SK: Jurić je radio odličan posao, on i Tudor moraju pripaziti da ne postanu ‘vatrogasci’

Podijeli :

Ivan Ivković, popularni Los govorio je u emisiji Jutro SK o hrvatskim trenerima. S našim Petrom Čondićem prokomentirao je rad trojice hrvatskih trenera u Ligi prvaka, a od te trojice nažalost su dvojica dobili otkaze, Jurić i Tudor.

Naglasio je da je Ivan Jurić radio odličan posao i da je imao jako puno nesreće u konverziji. Smatra da je otkaz preduhitren potez s obzirom da je u oba smjera napravio dobar posao.

Igor Tudor nije imao sreće jer je došao u povijesno skroman Juventus i s tom momčadi nije bilo lako napraviti nekakav značajan rezultat.

Komentirao je i kakav posao radi Niko Kovač u Borussiji Dortmund.

