FOTO / U Zagrebu osvanula poruka izborniku: ‘Svi volimo Hrvatsku, samo Dalić…’

xxVladoxKosx via Guliver

Veliku raspravu izazvala je odluka Zlatka Dalića da s popisa za kvalifikacijske oglede Svjetskog prvenstva protiv Farskih otoka (5. rujna) i Crne Gore (8. rujna) izostavi Luku Sučića.

Izbornik nije javno objasnio razloge, no u medijima se pojavila informacija da mu je zamjerio odlazak na sestrinu svadbu u lipnju, umjesto da bude s reprezentacijom na utakmici protiv Češke (9.6.) u Osijeku.

Izborniče, Luka Sučić nije odabrao ‘krivu obitelj’ Zlatko, “progledaj srcem”

Iako je Sučić samo tri dana ranije bio starter protiv Gibraltara (6.6.), Dalić je navodno povukao crtu upravo na tom potezu u kojem je mladi veznjak izabrao obitelj ispred reprezentacije.

Javnost, čini se, u većini stoji uz mladog veznjaka, a simbolična poruka u jednom zagrebačkom pothodniku najbolje oslikava raspoloženje navijača:

“Svi volimo Hrvatsku, samo Dalić malo više!!!”, piše na zidu.