Zlatko, “progledaj srcem”.

Ako je istina da Sučića nije pozvao SAMO zato što je otišao na sestrino vjenčanje onda je to po prvi put iskaz nedosljednosti, a možda i nepravde prema jednom mladom igraču. Kriteriji su rijetko isti za sve, a pravila bi morala biti. Zato se pitam, bi li iz reprezentacije izbacio Luku, ali Modrića da se njegova sestra udavala.

Autor: Antonio Baković

Zlatko Dalić je pogriješio. Zaista, je pogriješio AKO je Luku Sučića izostavio s popisa reprezentacije samo zato što je otišao na sestrino vjenčanje.

Vatreni su u zadnjih desetak godina jedna od najboljih reprezentacija svijeta, a to dokazuju i medalje koje su u tom periodu osvojili. Čovjek koji ih potpisuje s izborničke klupe je Zlatko Dalić. Nesporno i vjerojatno još jako, ali baš jako dugo, nitko se neće približiti njegovim uspjesima.

Svakome je jasno da je, kako bi se do takvih rezultata došlo, u svakoj skupini ljudi potrebna disciplina i hijerarhija. Pogotovo u najvažnijem hrvatskom sportskom kolektivu, a to nogometna reprezentacija definitivno jest. Da bi se disciplina održala netko mora imati glavnu riječ, a to je po poziciji koju obnaša upravo izbornik koji, ako hoćete, mora ponekad trenirati strogoću. Trenirao ju je legendarni Ćiro na Igoru Cvitanoviću kojeg nije vodio na SP u Francuskoj, trenirao ju je Slaven Bilić na Ivici Oliću, Bošku Balabanu i Dariju Srni koji su odlučili “zaružiti” u Fontani kad to nije trebalo. Trenirao ju je i Zlatko Dalić na Nikoli Kaliniću u osvit SP-a u Rusiji te na Anti Rebiću koji ga je (in)direktno prozvao na društvenim mrežama poslije Eura 2020 kada ih je do daljnjeg izbacio iz rostera reprezentacije.

Malo tko će reći da u svim tim slučajevima izbornici nisu bili u pravu. Na kraju krajeva, kao što je normalno, dicipline mora biti u najsvetijem hrvatskom sportskom kolektivu. No, je li odlazak na sestrinu svadbu Luke Sučića slučaj koji se može staviti u istu ravninu sa prethodno nabrojanim?

Teško. Dopustite da elaboriram u najkraćim crtama.

Već godinama Hrvatski nogometni savez njeguje paradigmu obitelji ili ako hoćete hešteg #family. Već godinama izbornik Dalić sudjeluje na vjerskim okupljanjima poput velikih sakralnih koncerata koji se održavaju u zagrebačkoj Areni pod nazivom “Progledaj srcem” ili, recentnije, drži govore o vrijednostima obitelji, vjere i domoljublja na misi u Sinju.

To je maksimalno, napominjem, maksimalno u redu. Vrijednosti su to koje okupljaju Hrvate, a očito i hrvatske reprezentativce. Ispravnije od toga ne može biti. Ako hoćete i potpisnik ovih redaka bio je na oba hipodroma, a ići će i na treći bude li ga bilo. To samo pišem da netko ne bi pomislio da se radi o ideološkom osvrtu na situaciju Luke Sučića. Jer se ne radi. Ovdje se radi o čistoj logici.

Ako je, ponavljam AKO, Luka Sučić izbačen s popisa samo zato što je išao na vjenčanje svoje sestre onda je to duboko krivo.

Sa sportske strane Sučić još uvijek nije, iako će vjerojatno uskoro biti, stožerni igrač Vatrenih. Kao takvom moglo mu se bez velike drame omogućiti da izostane s utakmice koju je Hrvatska igrala protiv “velikana” Gibraltara. Ako je njegov izostanak bio problematičan sa sportske strane onda Dalić ima puno većih problema od samog čina Sučićevog izostanka.

Druga strana je ona obiteljska. #family. Koji family? Pa valjda se obiteljske vrijednosti uče i njeguju kod kuće. Valjda s njima dolaziš u jedan takav kolektiv kakav je reprezentacija i onda se s njima uklapaš ili ne uklapaš u #family. Te vrijednosti bliskosti produbit ćeš upravo na takvim obiteljskim okupljanjima kakvo je recimo vjenčanje tvoje sestre. Vjenčanje je također i sveti sakrament i zaista je teško shvatiti kako se odlazak na takvu obiteljsku i vjersku svetkovinu nije mogao dopustiti ili oprostiti Luki Sučiću. Gdje je dosljednost u onome što izbornik propovijeda i u onome što u praksi čini?

Svaki put sam ga u svojim tekstovima branio, i opet ću kad krene nekritička hajka nakon jednog ili dva loša rezultata. Ali, ako je, ponavljam AKO, istina da Sučića nije pozvao SAMO zato što je otišao na sestrino vjenčanje onda je to po prvi put iskaz nedosljednosti, a možda i nepravde prema jednom mladom igraču. Kriteriji su rijetko isti za sve, a pravila bi morala biti. Zato se pitam, bi li iz reprezentacije izbacio Luku, ali Modrića da se njegova sestra udavala.

Zlatko, “progledaj srcem”.