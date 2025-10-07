Članovi udruge ‘Sijede vrijede’ gosti na treningu Hrvatske

Podijeli :

Gosti hrvatske nogometne reprezentacije na prvom treningu tijekom okupljanja za predstojeće kvalifikacijske utakmice za FIFA Svjetsko prvenstvo 2026. godine protiv Češke i Gibraltara bili su članovi Udruge “Sijede vrijede” koji već više od dvije godine promoviraju hodomet, igru prilagođenu starijim osobama.

Rukovodstvu Hrvatskog nogometnog saveza i izborniku Vatrenih, Zlatku Daliću, na gostoprimstvu su zahvalili predsjednik Udruge Ivo Bulaš, tajnica Iva Radušić te prvi ambasador Zorislav Srebrić.

Selekcija Udruge “Sijede vrijede” proteklog je vikenda u Skopju odigrala prijateljsku utakmicu s domaćinima i remizirala (2:2), a kao jedan od sljedećih zadataka najavljeno je održavanje redovnog prvenstva na razini Zagreba.

Pravila hodometa prilagođena su dobi pa se ne smije trčati, nego samo hodati, u igri nema kontakta, visokih lopti niti igranja glavom. Sve s ciljem da se maksimalno izbjegne mogućnost ozljeda.